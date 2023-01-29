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Между Пересом и Анчелотти разгорелся конфликт. Две причины, почему он стал возможен

Реал Мадрид Реал Мадрид
Флорентино Перес Флорентино Перес
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Существует недовольство результатами и трансферной политикой.

Как сообщает Relevo, хотя на первый взгляд кажется, что в порядке, на самом деле за кулисами «Мадрида» назревает конфликт между Анчелотти и Пересом.

Президент был в ярости из-за поражения клуба в финале Суперкубка против «Барселоны». Под огонь попали Карло Анчелотти и тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Флорентино был крайне недоволен выступлением «сливочных» в класико и настаивал, что нет второстепенных трофеев.

Перес напомнил тренеру, что в 2015 году команда пережила аналогичный спад, в результате которого Карло был уволен.

Со своей стороны, Анчелотти недоволен трансферной политикой «Мадрида». Хоть тренер и говорит прессе, что доволен составом, за закрытыми дверями он более критичен и утверждает, что у него всего есть 14-15 игроков, на которых он реально можно рассчитывать.

Карлетто хочет получить подкрепление и указывает на «Барселону», которая несмотря на тяжелое положение, обновляет свой состав. Более того, итальянский тренер хочет подписать новых форвардов, в то время как скауты «Мадрида» в настоящее время сосредоточены на крайних защитников.

Тренер понимает, что клуб откладывает деньги на таких игроков, как Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Однако эти трансферы не гарантированы и могут появиться уже тогда, когда на «Бернабеу» может быть другой трансфер.

Контракт с Анчелотти рассчитан до 2024 года. В конечном счете, его будущее будет зависеть от титулов, которые он выиграет до конца сезона. Впереди еще Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.

10 комментариев

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Нефанатик
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Именно Пересом с подачи Зизу были проданы и Ашраф, и Эрнандес
Оба были игроками подмены, оба проигрывали место в составе. Было глупо и несправедливо к этим игрокам держать на скамейке. Что же касается Карвахаля и Марсело - первый начал ломаться уже после продаже Хакими, второй тоже резко сдал после ухода Эрнандеса. Глупым решением, на мой взгляд, было отпустить Рамоса, но не тех двоих, их еще можно вернуть.
0
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0
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Иван Булкин
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Именно Пересом с подачи Зизу были проданы и Ашраф, и Эрнандес
Так на тот момент они не было так хороши как сейчас вот и все
+2
0
+2
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QueenAmidala
Даже если и неттникакого конфликта, якобы мнение Анчи правильное. Это не Мадрид 2016-17, когда у Зидана был полноценных два состава, и даже не 2017-18 - там Карвахаль, Кроос, Бенз и Модрич моложе были, Рон, Каземиро и Рамос.
На нынешнюю скамейку Мадрида без слез не взглянешь - Азар, Мариано, Одриосола и Вальехо. С возрастом Перес подобрел, лет 10 назад продал бы их уже после первого года в клубе.
Хорошо хоть сейчас Себальос заиграл, на фон травм очень выручает.

Нужны позарез левый и правый защитники, цпз вместо Модрича (ну тут если с Беллингемом не получится, то хотя бы можно вернуть Вальверде в центр, если норм правый латераль будет) и центрфорвард.
0
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Растиньяк
Выкидывать физрука под зад. Так и не сделал выводов с прошлого раза, что Реал это не какие то там Миланы и Эвертоны. И сыночка своего додика пусть прихватит
0
-3
-3
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Brigande
Нет второстепенных титулов , прав Флорентино . Несмотря на заслуги Анчелотти , за прошлый его приход в Мадрид , за прошлый год , к нему есть вопросы относительно игры . С яйцами у этой команды всегда был порядок , это не заслуга Анчелотти . Но ! Прежде чем предъявлять Карло , надо бы взглянуть на то кем Мадрид играет сейчас . В 2015 справа играл молодой мобильный и пока надежный Карвахаль , в отличии от бледной тени из 2023 , Рамос на пике , Пепе , молодой Варан , великолепный Марсело, а не прости Господи , Менди опять же молодые и полные сил Модрич , Кроос , Роналду , Бензема и Бэйл . Та команда была на несколько уровней сильнее . Усиление жизненно необходимо . Но одним Белингемом сыт не будешь , даже если Мбаппе в придачу купят . Мучительно не хватает качественных латералей , что слева , что справа . Легко сказать , что нужны Ашраф и Дейвис , да только сделать это невозможно за одно ТО .
Именно Пересом с подачи Зизу были проданы и Ашраф, и Эрнандес
+5
-2
+3
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Вадим Полищук
Перес всегда был неблагодарной сволочью, Анчелотти - это именно тот тренер, который может создать атмосферу в раздевалке, у которого беспрекословный авторитет, уверен, и мбаппе, и неймар и прочие более или менее токсичные футболисты отдавали бы себя под его руководством целиком, что сейчас, собственно, и делает весь Реал.
Гвардиола находит проблемы в том, что у игроков пропала мотивация и голод до побед, пусть он поговорит об этом с Анчелотти и некоторыми его футболистами, которые выиграли уже вообще все
0
-1
-1
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Роман
А там точно конфликт? Или может Перес просто возмущался.
+4
0
+4
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Brigande
Нет второстепенных титулов , прав Флорентино .
Несмотря на заслуги Анчелотти , за прошлый его приход в Мадрид , за прошлый год , к нему есть вопросы относительно игры . С яйцами у этой команды всегда был порядок , это не заслуга Анчелотти . Но ! Прежде чем предъявлять Карло , надо бы взглянуть на то кем Мадрид играет сейчас .
В 2015 справа играл молодой мобильный и пока надежный Карвахаль , в отличии от бледной тени из 2023 , Рамос на пике , Пепе , молодой Варан , великолепный Марсело, а не прости Господи , Менди
опять же молодые и полные сил Модрич , Кроос , Роналду , Бензема и Бэйл . Та команда была на несколько уровней сильнее .
Усиление жизненно необходимо . Но одним Белингемом сыт не будешь , даже если Мбаппе в придачу купят .
Мучительно не хватает качественных латералей , что слева , что справа . Легко сказать , что нужны Ашраф и Дейвис , да только сделать это невозможно за одно ТО .
+7
0
+7
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Ashan Sorokin
Крайние защитники очень нужны прямо сейчас
+1
0
+1
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Геннадий Чеботарев
И в этом перец прав на 100% .
+1
-3
-2
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