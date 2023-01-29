Между Пересом и Анчелотти разгорелся конфликт. Две причины, почему он стал возможен
Существует недовольство результатами и трансферной политикой.
Как сообщает Relevo, хотя на первый взгляд кажется, что в порядке, на самом деле за кулисами «Мадрида» назревает конфликт между Анчелотти и Пересом.
Президент был в ярости из-за поражения клуба в финале Суперкубка против «Барселоны». Под огонь попали Карло Анчелотти и тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Флорентино был крайне недоволен выступлением «сливочных» в класико и настаивал, что нет второстепенных трофеев.
Перес напомнил тренеру, что в 2015 году команда пережила аналогичный спад, в результате которого Карло был уволен.
Со своей стороны, Анчелотти недоволен трансферной политикой «Мадрида». Хоть тренер и говорит прессе, что доволен составом, за закрытыми дверями он более критичен и утверждает, что у него всего есть 14-15 игроков, на которых он реально можно рассчитывать.
Карлетто хочет получить подкрепление и указывает на «Барселону», которая несмотря на тяжелое положение, обновляет свой состав. Более того, итальянский тренер хочет подписать новых форвардов, в то время как скауты «Мадрида» в настоящее время сосредоточены на крайних защитников.
Тренер понимает, что клуб откладывает деньги на таких игроков, как Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Однако эти трансферы не гарантированы и могут появиться уже тогда, когда на «Бернабеу» может быть другой трансфер.
Контракт с Анчелотти рассчитан до 2024 года. В конечном счете, его будущее будет зависеть от титулов, которые он выиграет до конца сезона. Впереди еще Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.
На нынешнюю скамейку Мадрида без слез не взглянешь - Азар, Мариано, Одриосола и Вальехо. С возрастом Перес подобрел, лет 10 назад продал бы их уже после первого года в клубе.
Хорошо хоть сейчас Себальос заиграл, на фон травм очень выручает.
Нужны позарез левый и правый защитники, цпз вместо Модрича (ну тут если с Беллингемом не получится, то хотя бы можно вернуть Вальверде в центр, если норм правый латераль будет) и центрфорвард.
Гвардиола находит проблемы в том, что у игроков пропала мотивация и голод до побед, пусть он поговорит об этом с Анчелотти и некоторыми его футболистами, которые выиграли уже вообще все
Несмотря на заслуги Анчелотти , за прошлый его приход в Мадрид , за прошлый год , к нему есть вопросы относительно игры . С яйцами у этой команды всегда был порядок , это не заслуга Анчелотти . Но ! Прежде чем предъявлять Карло , надо бы взглянуть на то кем Мадрид играет сейчас .
В 2015 справа играл молодой мобильный и пока надежный Карвахаль , в отличии от бледной тени из 2023 , Рамос на пике , Пепе , молодой Варан , великолепный Марсело, а не прости Господи , Менди
опять же молодые и полные сил Модрич , Кроос , Роналду , Бензема и Бэйл . Та команда была на несколько уровней сильнее .
Усиление жизненно необходимо . Но одним Белингемом сыт не будешь , даже если Мбаппе в придачу купят .
Мучительно не хватает качественных латералей , что слева , что справа . Легко сказать , что нужны Ашраф и Дейвис , да только сделать это невозможно за одно ТО .