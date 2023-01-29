Между Пересом и Анчелотти разгорелся конфликт. Две причины, почему он стал возможен

Существует недовольство результатами и трансферной политикой.

Как сообщает Relevo, хотя на первый взгляд кажется, что в порядке, на самом деле за кулисами «Мадрида» назревает конфликт между Анчелотти и Пересом.

Президент был в ярости из-за поражения клуба в финале Суперкубка против «Барселоны». Под огонь попали Карло Анчелотти и тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Флорентино был крайне недоволен выступлением «сливочных» в класико и настаивал, что нет второстепенных трофеев.

Перес напомнил тренеру, что в 2015 году команда пережила аналогичный спад, в результате которого Карло был уволен.

Со своей стороны, Анчелотти недоволен трансферной политикой «Мадрида». Хоть тренер и говорит прессе, что доволен составом, за закрытыми дверями он более критичен и утверждает, что у него всего есть 14-15 игроков, на которых он реально можно рассчитывать.

Карлетто хочет получить подкрепление и указывает на «Барселону», которая несмотря на тяжелое положение, обновляет свой состав. Более того, итальянский тренер хочет подписать новых форвардов, в то время как скауты «Мадрида» в настоящее время сосредоточены на крайних защитников.

Тренер понимает, что клуб откладывает деньги на таких игроков, как Килиан Мбаппе или Джуд Беллингем. Однако эти трансферы не гарантированы и могут появиться уже тогда, когда на «Бернабеу» может быть другой трансфер.

Контракт с Анчелотти рассчитан до 2024 года. В конечном счете, его будущее будет зависеть от титулов, которые он выиграет до конца сезона. Впереди еще Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.