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С Родриго, но без Карвахаля и Алабы. Заявка «Мадрида» на матч с «Реал Сосьедад»

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Завтра «Реал Мадрид» ждет еще один сложный матч – команда Анчелотти примет на «Бернабеу» «Реал Сосьедад», который в данный момент занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

У «Мадрида» в доступе только пять защитников.

Алаба, Карвахаль и Тчуамени будут готовы к матчу против «Валенсии» в четверг.

Ферлан Менди и Лукас Васкес продолжают восстанавливаться.

Вот заявка Карло Анчелотти на игру с «Реал Сосьедад»:

4 комментария

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дамьен
Вальверде может всю правую бровку закрыть, а Камавинга левую по сути. Хотя Папа не играет с 3мя защитниками.
0
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Оптимальный состав
Куртуа, Камавинга, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Себальос, Модрич, Родриго, Бензема, Вальверде
0
-1
-1
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ZA.RMA
Очень тяжёлый календарь у Мадрида, так и ещё и травм много.

Надеюсь матч пройдёт без трудностей в пользу сливочных
+4
0
+4
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Yerikzhan Samashev
Камавингу на левый фланг защиты 🔥
+2
0
+2
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