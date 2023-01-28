С Родриго, но без Карвахаля и Алабы. Заявка «Мадрида» на матч с «Реал Сосьедад»

Завтра «Реал Мадрид» ждет еще один сложный матч – команда Анчелотти примет на «Бернабеу» «Реал Сосьедад», который в данный момент занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

У «Мадрида» в доступе только пять защитников.

Алаба, Карвахаль и Тчуамени будут готовы к матчу против «Валенсии» в четверг.

Ферлан Менди и Лукас Васкес продолжают восстанавливаться.

Вот заявка Карло Анчелотти на игру с «Реал Сосьедад»: