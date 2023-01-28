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«Это лучшая позиция Родриго». Анчелотти рассказал, как получает от талантливого бразильца его максимум

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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За четыре года в «Мадриде» Родриго поиграл на четырех позициях в пяти ролях. Возможно, кто-то посчитает это неопределенностью со стороны Карло Анчелотти, однако более вероятно, что Родриго просто-напросто мегауниверсал.

«Позиция Родриго? Мне нравится схема 4-2-3-1. Мы использовали Родриго, Модрича и Асенсио в качестве атакующих полузащитников, но для Родриго это лучшая позиция», – заявил Анчелотти на последней пресс-конференции.

Играя именно на этой позиции бразилец сумасшедший сольный проход против «Атлетико». Вероятно, роль Родриго – теневой нападающий, ассистирующий Кариму Бензема.

Похоже, сильнейшая атакующая формация «Реала» выглядит так.

В этом сезоне Родриго забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 27 матчах.

1 комментарий

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corazón blanco
Согласен. Хотя хоть и редко это бывает, но когда все же это происходит и выходит на своей родной позиции на левый фланг. Он тоже показывает футбол высокого уровня.
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