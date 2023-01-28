Анчелотти блестяще ответил на критику о плохой игре «Мадрида»
«Мадридский «Реал» играет не очень хорошо? Так же говорили и в прошлом сезоне, когда мы выиграли Лигу чемпионов», – заявил Карло Анчелотти журналистам.
«У «Реала» нет четкой идентичности с точки зрения футбола. И я не хочу этого иметь. Мы хотим выигрывать игры, вот что важно», – добавил итальянец.
В то время как большинство команд стремятся к определенному стилю игры, мадридский «Реал» сосредоточен на победах – и именно это помогло команде завоевать ЛЧ в прошлом сезоне – четвертую за семь лет.
Ранее Анчелотти признал, что его команда, как правило, не очень хорошо играет в первых таймах, но значительно улучшает футбол в концовке.
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Реал заслуженно выиграл ЛЧ и играет в смотрибельный футбол.
Только Реал победитель ЛЧ.
Барселона победитель Кубка Гамперса.
И работу тренеров будут судить по итогу года.