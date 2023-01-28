Говорит Мадрид
Блог

Анчелотти блестяще ответил на критику о плохой игре «Мадрида»

Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

«Мадридский «Реал» играет не очень хорошо? Так же говорили и в прошлом сезоне, когда мы выиграли Лигу чемпионов», – заявил Карло Анчелотти журналистам.

«У «Реала» нет четкой идентичности с точки зрения футбола. И я не хочу этого иметь. Мы хотим выигрывать игры, вот что важно», – добавил итальянец.

В то время как большинство команд стремятся к определенному стилю игры, мадридский «Реал» сосредоточен на победах – и именно это помогло команде завоевать ЛЧ в прошлом сезоне – четвертую за семь лет.

Ранее Анчелотти признал, что его команда, как правило, не очень хорошо играет в первых таймах, но значительно улучшает футбол в концовке.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ummash
Супер тактика у реала
Атаку можно сравнят как Лев идет к своему добыче
Львы перед к следующему трофею Ла Лига и ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joni Arm
Не все так однозначно насчет стиля игры . Стиль игры это предсказуемость . Да команда не доминирует в первых таймах, это очевидно , но как показывают результаты, для Реала это не проблема. Команда в большинстве случаев дожимает противника после 70-ой минуты. Может это и есть стиль ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vel
Не знаю, мне игра Реала оч. даже нравится. Голевые моменты команда стабильно создает, забивает. Разыгрывает залихватские комбинации. А уж демонстрации индивидуального мастерства, тем более предостаточно. Такой футбол гораздо интересней наблюдать, чем схематичные автоматизмы, заученные комбинации и прочую предсказуемую лабуду.

Реал заслуженно выиграл ЛЧ и играет в смотрибельный футбол.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
Всё же у такого клуба как Реал,должен быть свой особенный стиль! Раньше у нас(при Моуре)отлично получались стремительные контратаки в три паса и это отлично работало! Сейчас же,этот элемент Карло с командой использует редко. Мы не можем атаковать и забивать в позиционной атаке так,как это делают барсуки(приятное исключение,это гол Родри,за счёт индивидуальных действий) Только Кроос хоть как то разнообразит нашу игру,меняя направление атак,а без этого вообще тоска(перекат мяча поперёк поля,это стиль?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TamTut
Блестящий ответ..😌
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raiska123
Ответ Роман
Понятно. Матч каждый может проиграть. Только Реал победитель ЛЧ. Барселона победитель Кубка Гамперса. И работу тренеров будут судить по итогу года.
Согласна !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Понятно. Матч каждый может проиграть.
Только Реал победитель ЛЧ.
Барселона победитель Кубка Гамперса.

И работу тренеров будут судить по итогу года.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий