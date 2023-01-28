Анчелотти блестяще ответил на критику о плохой игре «Мадрида»

«Мадридский «Реал» играет не очень хорошо? Так же говорили и в прошлом сезоне, когда мы выиграли Лигу чемпионов», – заявил Карло Анчелотти журналистам.

«У «Реала» нет четкой идентичности с точки зрения футбола. И я не хочу этого иметь. Мы хотим выигрывать игры, вот что важно», – добавил итальянец.

В то время как большинство команд стремятся к определенному стилю игры, мадридский «Реал» сосредоточен на победах – и именно это помогло команде завоевать ЛЧ в прошлом сезоне – четвертую за семь лет.

Ранее Анчелотти признал, что его команда, как правило, не очень хорошо играет в первых таймах, но значительно улучшает футбол в концовке.