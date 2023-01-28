«Анна Франк из «Атлети». Болельщики «Реала» Ultras Sur вышли на улицы Мадрида перед дерби

Только недавно мы писали о хулиганстве болельщиков «Лацио» перед матчем с «Ромой», когда они использовали изображение Гитлера, а также об истории Анны Франк в итальянском футболе. А теперь выяснилось, что болельщики «Реала» решили повторить «подвиги» итальянцев.

По сообщениям испанского издания Marca, радикально настроенные болельщики команды Карло Анчелотти Ultras Sur в ответ на хулиганство «Атлетико» c подвешенной на мосту куклой Винисиуса и баннером «Мадрид ненавидит «Реал», вышли на улицы столицы Испании с изображением Анны Франк в «красно-белой» форме.

«Анна Франк из «Атлети» гласит надпись на плакате.

Напомним, что Анна Франк – еврейской девочка, погибшая в нацистском концлагере Освенцим в 1945 году.