Какой же Бензема крутой! Болельщики обратили внимание на регулярный жест Карима для уважения соперников

В четверг мадридский «Реал» прошел «Атлетико» (3:1) в четвертьфинале Кубка Испании, и болельщики обратили внимание на фотографию Карима Бензема перед матчем.

Традиционно время приветствия с судьями капитаны команд пожимают руки, обмениваются вымпелами и фотографируются. Присмотритесь внимательнее – Бензема держит вымпел соперника перед собой, демонстрируя его на камеру, а Коке убрал символику соперников за спину.

Оказалось, это не единичный случай: в январском класико произошло то же самое – Бензема держит вымпел перед собой, а Бускетс убрал его за спину.