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Какой же Бензема крутой! Болельщики обратили внимание на регулярный жест Карима для уважения соперников

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Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

В четверг мадридский «Реал» прошел «Атлетико» (3:1) в четвертьфинале Кубка Испании, и болельщики обратили внимание на фотографию Карима Бензема перед матчем.

Традиционно время приветствия с судьями капитаны команд пожимают руки, обмениваются вымпелами и фотографируются. Присмотритесь внимательнее – Бензема держит вымпел соперника перед собой, демонстрируя его на камеру, а Коке убрал символику соперников за спину.

Оказалось, это не единичный случай: в январском класико произошло то же самое – Бензема держит вымпел перед собой, а Бускетс убрал его за спину.

9 комментариев

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Омар Омаров
Ответ Артем Шпачук
Ну бускетс вроде бы точно нет,думаю просто они уже долгое время капитанят и большинство в основе убирает вымпел за спину,бенезма немного неординарно поступил(положительно естественно),они то этого не заметили и поступили как обычно,не думаю что было какое то специальное проявление неуважения
Одни не заметили,а другой делает это специально. Вот и вся разница ..)))
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D.Maradona
Это не бензема крутой, это эти два урода
+5
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+5
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siragh@yandex.ru
Карим 💪🏼💪🏼💪🏼
+7
0
+7
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Caballero del honor
Ну, о чём вы говорите — уважение к сопернику одно из важных достоинств королей. Оно, разумеется, недоступно всякой провинциальной шантрапе. Провинциальной, в первую очередь, в ментальном смысле слова, а не в географическом.
+20
0
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Tom Jerry
Это максимум из возможностей коки
+4
-1
+3
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Артем Шпачук
Ответ Hedgehog1301
Коке и Бускетс, ну вы чего, нашли с кем сравнивать, они на поле то гнусные ребята...
Ну бускетс вроде бы точно нет,думаю просто они уже долгое время капитанят и большинство в основе убирает вымпел за спину,бенезма немного неординарно поступил(положительно естественно),они то этого не заметили и поступили как обычно,не думаю что было какое то специальное проявление неуважения
+5
-1
+4
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Maksim Kudrjashov
Ответ Hedgehog1301
Коке и Бускетс, ну вы чего, нашли с кем сравнивать, они на поле то гнусные ребята...
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+4
-15
-11
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Юра Мисайлов
Просто воспитание ...
+23
-1
+22
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Hedgehog1301
Коке и Бускетс, ну вы чего, нашли с кем сравнивать, они на поле то гнусные ребята...
+52
-3
+49
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