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Тони Кроос одержал 250-ю победу в составе «Мадрида»

Тони Кроос Тони Кроос
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Победа в четвертьфинале Кубка Короля стала 250-й для Тони Крооса в составе «Мадрида». По окончании матча Флорентино Перес вручил полузащитнику памятную футболку.

Тони дебютировал за «Реал Мадрид» 12 августа 2014 года в Суперкубке Европы, сейчас он проводит свой девятый сезон в клубе и уже сыграл 390 матчей.

Победы Крооса с командой распределились следующим образом: Ла Лига (169), Лига чемпионов (57), Кубок Короля (9), Клубный чемпионат мира (7), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4).

Тони завоевал с «Реалом» невероятные 18 трофеев: 4 кубка Лиги чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 4 Суперкубка Европы, 2 чемпионства в Испании и 3 Суперкубка Испании.

7 комментариев

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corazón blanco
Ответ Harut Hovsepyan
Модрича Камавинга заменит, он своей харизмой, манерой и характером (лично ни с кем не знаком, конечно, но все же некоторые черты очевидны постоянному зрителю), больше похож на Луку, как по мне, чем Эдегор. Все-таки Модрич - боец, а про Мартина такое не скажешь!
Камавинга конечно боец, но вот и Мартин в этом плане очень прибавил. Если раньше казалось, что он играет только на чистых мячах, всегда уберет ногу в борьбе, то сейчас это совсем другой Эдегор. Посмотрите последний матч Арсенал-Юнайтед, там не только он как всегда шикарно дирижировал игрой команды, но и прекрасно вступал в отборы, причем играл жестко. Неоднократно отбирал мяч у Бруно и Рэшфорда. И я сравнивал несколько в ином ключе, по культуре паса и виденью поля Эдегор ближе к Модричу, чем Камавинга. В другом лучше Камавинга, который от матча к матчу прогрессирует. Очень рад за него, что он все больше и больше получает игровых минут и полностью оправдывает доверие Карло Анчелотти.
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Harut Hovsepyan
Ответ corazón blanco
Кстати навел себя на мысль, что идеальной заменой (если так можно вообще сказать, все-таки Модрич и Кроос уникальны и неповторимы) для немца может стать Беллингем, а для Модрича старый знакомый Мартин Эдегор, есть в них что-то отдаленное похожее по стилю игры.
Модрича Камавинга заменит, он своей харизмой, манерой и характером (лично ни с кем не знаком, конечно, но все же некоторые черты очевидны постоянному зрителю), больше похож на Луку, как по мне, чем Эдегор. Все-таки Модрич - боец, а про Мартина такое не скажешь!
0
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corazón blanco
Ответ Harut Hovsepyan
Надеюсь, Маэстро продлит контракт еще хотя бы на год! То, как он играет, как вселяет в команду спокойствие и управляет ее темпом как хочет - так не сможет никто другой на данный момент.
Кстати навел себя на мысль, что идеальной заменой (если так можно вообще сказать, все-таки Модрич и Кроос уникальны и неповторимы) для немца может стать Беллингем, а для Модрича старый знакомый Мартин Эдегор, есть в них что-то отдаленное похожее по стилю игры.
+1
0
+1
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corazón blanco
Надеюсь, что Тони останется в Мадриде хотя бы еще на год и в следующем сезоне хочется увидеть такую же фотографию с цифрой 300 побед в футболке Королевского клуба!
+2
0
+2
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Маноло Санчи́с
18 трофеев это сильно. Эх, не хватает только Кубка Короля для полной коллекции Тони...Надеюсь в этом сезоне исправит это досадное недоразумение)
+4
0
+4
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ZA.RMA
Немецкая машина и этим всё сказано🤍
+8
0
+8
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Harut Hovsepyan
Надеюсь, Маэстро продлит контракт еще хотя бы на год! То, как он играет, как вселяет в команду спокойствие и управляет ее темпом как хочет - так не сможет никто другой на данный момент.
+6
0
+6
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