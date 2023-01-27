Тони Кроос одержал 250-ю победу в составе «Мадрида»

Победа в четвертьфинале Кубка Короля стала 250-й для Тони Крооса в составе «Мадрида». По окончании матча Флорентино Перес вручил полузащитнику памятную футболку.

Тони дебютировал за «Реал Мадрид» 12 августа 2014 года в Суперкубке Европы, сейчас он проводит свой девятый сезон в клубе и уже сыграл 390 матчей.

Победы Крооса с командой распределились следующим образом: Ла Лига (169), Лига чемпионов (57), Кубок Короля (9), Клубный чемпионат мира (7), Суперкубок Испании (5), Суперкубок Европы (4).

Тони завоевал с «Реалом» невероятные 18 трофеев: 4 кубка Лиги чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 4 Суперкубка Европы, 2 чемпионства в Испании и 3 Суперкубка Испании.