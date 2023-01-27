Вышел во втором тайме, но был заменен до финального свистка: Карло Анчелотти рассказывает о состоянии Родриго

«Реал Мадрид» одолел «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Короля на «Сантьяго Бернабеу», одним из главных героев матча стал Родриго – бразилец на 69-й минуте заменил Феде Вальверде, а на 79-й сравнял счет на табло и перевел встречу в дополнительное время. Однако, на 115-й минуте футболист прихрамывая покинул поле, вместо него вышел игрок «Кастильи» Марио Мартин.

В интервью после матча Карло Анчелотти пояснил, что заменил Родриго, поскольку бразилец испытывал дискомфорт.

«Родриго ощутил дискомфорт в ахилловом сухожилии, и мы решили не рисковать, он очень важный игрок для нас и забил прекрасный гол», - заявил тренер.

В дополнительное время в составе «Мадрида» отличились Карим Бензема и Винисиус. В итоге у «Мадрида» победа (3:1) и выход в полуфинал Кубка Короля.