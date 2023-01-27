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Вышел во втором тайме, но был заменен до финального свистка: Карло Анчелотти рассказывает о состоянии Родриго

Родриго Гоэс Родриго Гоэс
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«Реал Мадрид» одолел «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Короля на «Сантьяго Бернабеу», одним из главных героев матча стал Родриго – бразилец на 69-й минуте заменил Феде Вальверде, а на 79-й сравнял счет на табло и перевел встречу в дополнительное время. Однако, на 115-й минуте футболист прихрамывая покинул поле, вместо него вышел игрок «Кастильи» Марио Мартин.

В интервью после матча Карло Анчелотти пояснил, что заменил Родриго, поскольку бразилец испытывал дискомфорт.

«Родриго ощутил дискомфорт в ахилловом сухожилии, и мы решили не рисковать, он очень важный игрок для нас и забил прекрасный гол», - заявил тренер.

В дополнительное время в составе «Мадрида» отличились Карим Бензема и Винисиус. В итоге у «Мадрида» победа (3:1) и выход в полуфинал Кубка Короля.

2 комментария

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Антон
Давненько не видел такого годного футбольного матча. Пожалуй с финала ЧМ. Первый тайм ещё так себе, но потом уже пошел большой европейский футбол.
+1
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+1
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corazón blanco
Мавр сделал свое дело. Главное, чтобы ничего серьёзного не было с Родриго, надеюсь просто перестраховка и уже будет готов к матчу с Сосьедадом.
+9
-3
+6
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