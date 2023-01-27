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«Не понимаю, как команда может играть так плохо в первом тайме». Анчелотти рассказал тактическую деталь, которой перевернул игру

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

В четверг мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» (3:1) в четвертьфинале Кубка Испании. Главный тренер победителей, Карло Анчелотти, подчеркнул контраст между первым и вторым таймами. По его словам, «Реал» неудачно стартовал, но собрался и перевернул игру.

«Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Затем я решил переместить Модрича ближе к нападающим, и это изменило игру.

Я не могу понять, как команда может играть так плохо в первом тайме, а затем так хорошо во втором тайме и в дополнительное время. У меня нет объяснения», – сказал Анчелотти.

 

3 комментария

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c6hrwkbxcc
Ответ Самандар Носиров
В первом тайме все плохо, но во втором начали лучше играть. Не понимаю почему в первом же тайме не делает Карло такую тактику как во втором
Папа Карло проста любит делать комбеки😜😜
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самандар Носиров
В первом тайме все плохо, но во втором начали лучше играть. Не понимаю почему в первом же тайме не делает Карло такую тактику как во втором
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergy Grand
Это менталитет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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