«Не понимаю, как команда может играть так плохо в первом тайме». Анчелотти рассказал тактическую деталь, которой перевернул игру

В четверг мадридский «Реал» обыграл «Атлетико» (3:1) в четвертьфинале Кубка Испании. Главный тренер победителей, Карло Анчелотти, подчеркнул контраст между первым и вторым таймами. По его словам, «Реал» неудачно стартовал, но собрался и перевернул игру.

«Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Затем я решил переместить Модрича ближе к нападающим, и это изменило игру.

Я не могу понять, как команда может играть так плохо в первом тайме, а затем так хорошо во втором тайме и в дополнительное время. У меня нет объяснения», – сказал Анчелотти.