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Стали известны возможные соперники «Мадрида» в полуфинале Кубка Короля и даты проведения матчей

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Мадридское дерби в четвертьфинале Кубка Короля завершилось победой «Реала» (3:1) в дополнительное время.

Команда Карло Анчелотти проходит в следующий этап турнира, где может встретиться с «Осасуной», «Барселоной» или «Атлетиком».

Жеребьевка полуфинала Кубка Короля состоится 30 января. И, в отличие от предыдущих этапов, в полуфинале команды сыграют по два матча: 7-9 февраля и 1-3 марта.

Финал Кубка Короля пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье 6 мая.

Какую команду вы бы хотели видеть соперником «Реала» в полуфинале?

7 комментариев

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corazón blanco
Ответ tvck9wbwws
Эти полуфиналы будут лишней нагрузкой для команды в разгар решающей части сезона, там и так есть классико в чемпионате, еще возможно четвертьфиналы если мадрид пройдёт дальше. Так что лучше Атлетик или Осасуна
Это только с психологической точки зрения, все-таки градус и накал страстей перед Эль-Класико конечно зашкаливает. Но с футбольной точки зрения, с каждым соперником играть два матча и со всеми будет трудно, нагрузка будет примерно одинаковой с физической точки зрения. С остальными даже поопаснее в плане травм, Осасуна и Бильбао играют в более жесткой манере.
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tvck9wbwws
Ответ corazón blanco
Было бы здорово встретиться с Барселоной, два матча Эль-Класико это всегда интересно, хотя кто бы не достался, будет сложно.
Эти полуфиналы будут лишней нагрузкой для команды в разгар решающей части сезона, там и так есть классико в чемпионате, еще возможно четвертьфиналы если мадрид пройдёт дальше. Так что лучше Атлетик или Осасуна
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
Реал Осасуна финал
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Ganial
Последним в полуфинал вышел Мадрид, так что технически, это им он стал известен как возможный соперник
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corazón blanco
Было бы здорово встретиться с Барселоной, два матча Эль-Класико это всегда интересно, хотя кто бы не достался, будет сложно.
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Shukhrat Ruziyev
Ответ Евсей Пролеткин
БАРСЕЛОНУ.
во сне?
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Евсей Пролеткин
БАРСЕЛОНУ.
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