Стали известны возможные соперники «Мадрида» в полуфинале Кубка Короля и даты проведения матчей

Мадридское дерби в четвертьфинале Кубка Короля завершилось победой «Реала» (3:1) в дополнительное время.

Команда Карло Анчелотти проходит в следующий этап турнира, где может встретиться с «Осасуной», «Барселоной» или «Атлетиком».

Жеребьевка полуфинала Кубка Короля состоится 30 января. И, в отличие от предыдущих этапов, в полуфинале команды сыграют по два матча: 7-9 февраля и 1-3 марта.

Финал Кубка Короля пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье 6 мая.

Какую команду вы бы хотели видеть соперником «Реала» в полуфинале?