Родриго, пенальти с «Жироной», плохой газон: 6 случаев, когда Анчелотти приходилось ругаться в этом сезоне

Карло Анчелотти — человек спокойный, но всему есть предел.

В последнее время тренеру «Реала» приходится защищать своих игроков, а иногда и ругать их, и противостоять арбитрам и журналистам.

Он отругал Родриго за то, что тот не пожал ему руку, когда его заенили в матче с «Вильярреалом», но есть и другие примеры, когда тренеру приходилось повышать голос в этом сезоне.

Что было еще?

Анчелотти возражает после заявления об «унижении»

Когда «Реал» потерпел поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, тренер возразил одному журналисту, который намекнул, что мадридская команда была унижена своим противником.

«Мне это кажется неуважением», — откровенно заявил Анчелотти.

«В футболе иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Нам больно, но «Реал» вернется. Я не сомневаюсь».

Анчелотти защищает Винисиуса

У Анчелотти, возможно, сначала был спокойный подход к инцидентам, связанным с его звездным нападающим Винисиусом, но затем итальянец занял более твердую позицию в отношении поддержки нападающего.

Это стало очевидным после ссоры между Пепе Рейной и Винисиусом в игре против «Вильярреала» в четверг.

«Я увидел, что на Винисиусе, как всегда, много нарушали правила», — сказал Анчелотти в защиту своего игрока.

Обращение Анчелотти к прессе после камбэка

Анчелотти задел критика, который ругал команду перед игрой с «Вильярреалом» в Кубке.

«Мы собираемся пройти через это и скоро, даже если многие люди думают, что мы мертвы», — сказал Анчелотти перед матчем Кубка Испании против «Вильярреала».

«Мы изменили ситуацию и заставили вас изменить отчеты о матчах», — сказал он журналистам после игры.

Жалобы Анчелотти на поле «Касерено»

«Реал» играл в Кубке Испании в гостях против «Касерено». Команда Анчелотти выиграла, но тренер был очень недоволен газоном.

«На нем нельзя играть, это не футбол», — сказал Анчелотти о поле.

«Это прекрасный вид спорта, потому что маленькие команды могут соревноваться с более крупными командами. Это хорошо для болельщиков, но они также хотят смотреть нормальный футбол».

Возмущение Анчелотти из-за «придуманного пенальти» против «Жироны»

«Реал» пожаловался на судейство во время матча против «Жироны» на «Сантьяго Бернабеу», который закончился ничьей 1:1.

«Я не люблю об этом говорить, но сегодня я собираюсь это сделать», — сказал Анчелотти после инцидента с пенальти в тот день.

«Это не пенальти, потому что он просто не коснулся мяча рукой, это все придумали».

Через несколько дней тренер уточнил свои цитаты.

«Я должен прояснить этот вопрос», — пояснил Анчелотти.

«Меня осудили за то, что я сказал. В Италии «придуманное наказание» — это «rigore inventato», потому что они назначили наказание, которого не было.

«В отношении судьи нет недобросовестности или обвинений. Нам объяснили, что пенальти не было.

«Я не знаю, попадут ли ко мне санкции. Но я хочу дать понять, что не проявлял неуважения».