Ультрас «Атлетико» линчевали чучело Винисиуса Жуниора, сопроводив акцию баннером: «Мадрид ненавидит Реал»

Явный перебор со стороны «матрасников».

В четверг вечером «Реал» примет «Атлетико» в мадридском дерби в 1/4 финала Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В преддверии матча болельщики «Атлетико» свесили с одного из мостов чучело Вини.