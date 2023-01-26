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Ультрас «Атлетико» линчевали чучело Винисиуса Жуниора, сопроводив акцию баннером: «Мадрид ненавидит Реал»

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Явный перебор со стороны «матрасников».

В четверг вечером «Реал» примет «Атлетико» в мадридском дерби в 1/4 финала Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В преддверии матча болельщики «Атлетико» свесили с одного из мостов чучело Вини.

 

23 комментария

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Asad Nizamov
Посмотрел бы я на них когда Вини дай бог забьет победный мяч
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шамиль аланов
Реал и есть Мадрид.
+1
-1
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Фанат футбола 777
Винисиус как обычно начнёт жаловаться на расизм, хотя это всего лишь акция гопников-матрасников
+2
0
+2
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liv6
Ответ Bredok
Дичь какая-то, явный перебор конечно
там шведы такой же херней не так давно занимались
+2
0
+2
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GuruFutbola
Ответ Tristan...
А ты смешной...но опять херню сморозил
И ничего по делу не ответишь? Слив засчитан?
И передай своей царице, чтобы в следующий раз перед отправлением своих слуг на подмогу, те писали хоть что-то в дни до этого, а не появлялись как гром среди ясного неба, а то палевно 🤣
+1
-3
-2
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Tristan...
Ответ GuruFutbola
Зарема позвала своего личного каблука на подмогу? 🤣 Тогда поясни по фактам, в чем я не прав в комментарии выше?
А ты смешной...но опять херню сморозил
+1
-2
-1
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
К сожалению есть такие неадекватные группы фанатов... помню, где то в начала 10-ых во время Барселонского дерби Эспаньол - Барселона, фанаты Эспаньола принесли, вроде, могилу на стадион с именем умершей во время беременности дочки Иньесты...
Жесть, ну это вообще…
+1
-2
-1
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Astret
Ответ Серафима Кузьмина
Все таки когда дело касается Реала, у фанатов Атлетико и Барсы частенько сносит крышу
Комплексы такие комплексы
+7
-2
+5
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Переборщили…ну это фанаты Атлетико - этим всё сказано.
К сожалению есть такие неадекватные группы фанатов... помню, где то в начала 10-ых во время Барселонского дерби Эспаньол - Барселона, фанаты Эспаньола принесли, вроде, могилу на стадион с именем умершей во время беременности дочки Иньесты...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ Tristan...
Гуру, опять ты хню выср..л. Перестань позорить себя и Барсу. Очисть ветки от себя
Зарема позвала своего личного каблука на подмогу? 🤣
Тогда поясни по фактам, в чем я не прав в комментарии выше?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tristan...
Ответ GuruFutbola
Щас бы судить всех фанатов Атлетико по пару-тройке человек, ведь у других клубов не найдётся таких болельщиков Уровень объективности - глор модрида)
Гуру, опять ты хню выср..л. Перестань позорить себя и Барсу. Очисть ветки от себя
+3
-2
+1
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Yerken Bektemir
Какой то уровень гопников)
+2
-1
+1
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corazón blanco
Надеюсь это будет хорошей мотивацией для Винисиуса и он сегодня покажет свою лучшую игру.
+2
-1
+1
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King_X
"Неудачники Мадрида ненавидят Реал"
Они главное слово забыли в своем пассаже
+3
0
+3
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BillShen
Ответ Moscwow
Винисиус сейчас самый «удобный» футболист Реала для хейта и провокаций, потому что во-первых он на них ведётся, а во-вторых не клеится у него игра. Были новости, что на 20 минуте сегодня фанаты на трибунах окажут поддержку Винисиусу
Дубль он им положит просто потому что нефиг. И все
+2
0
+2
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GuruFutbola
Ответ ZA.RMA
Переборщили…ну это фанаты Атлетико - этим всё сказано.
Щас бы судить всех фанатов Атлетико по пару-тройке человек, ведь у других клубов не найдётся таких болельщиков
Уровень объективности - глор модрида)
+7
-8
-1
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Рокко Сиффредди
если Вини Жиар такой впечатлительный, то давить на него, безусловно, надо.
0
0
0
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Moscwow
Ответ BillShen
А причем тут винисиус? Ну это дичь. Реал - это достояние Мадрида, тот клуб, который в центре, ванда же на отшибе, в мадридском аналоге Выхино.
Винисиус сейчас самый «удобный» футболист Реала для хейта и провокаций, потому что во-первых он на них ведётся, а во-вторых не клеится у него игра. Были новости, что на 20 минуте сегодня фанаты на трибунах окажут поддержку Винисиусу
+1
0
+1
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BillShen
А причем тут винисиус? Ну это дичь. Реал - это достояние Мадрида, тот клуб, который в центре, ванда же на отшибе, в мадридском аналоге Выхино.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tyrone Woodley
Конченые как и их клуб)
+2
-2
0
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ZA.RMA
Переборщили…ну это фанаты Атлетико - этим всё сказано.
+10
-2
+8
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Серафима Кузьмина
Все таки когда дело касается Реала, у фанатов Атлетико и Барсы частенько сносит крышу
+36
-3
+33
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Bredok
Дичь какая-то, явный перебор конечно
+11
-1
+10
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