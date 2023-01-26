Ультрас «Атлетико» линчевали чучело Винисиуса Жуниора, сопроводив акцию баннером: «Мадрид ненавидит Реал»
Явный перебор со стороны «матрасников».
В четверг вечером «Реал» примет «Атлетико» в мадридском дерби в 1/4 финала Кубка Испании. Начало – в 23:00 по московскому времени.
В преддверии матча болельщики «Атлетико» свесили с одного из мостов чучело Вини.
И передай своей царице, чтобы в следующий раз перед отправлением своих слуг на подмогу, те писали хоть что-то в дни до этого, а не появлялись как гром среди ясного неба, а то палевно 🤣
Тогда поясни по фактам, в чем я не прав в комментарии выше?
Они главное слово забыли в своем пассаже
Уровень объективности - глор модрида)