Болельщик «Реала» собирался на дерби с «Атлетико», но вскоре в сети появились фото его окровавленных рук. Что там случилось?!
Почти детективная история.
Поздним вечером среды в твиттере появился пост с фотографиями мужских рук – в крови и бинтах.
Выяснилось, что руки принадлежат не автору, а его брату, который собирался посетить сегодня матч Кубка Испании «Реал» - «Атлетико».
«Привет @realmadrid
Мой младший брат собирался впервые увидеть игру команды вживую в завтрашнем дерби, но ему пришлось сделать срочную операцию на руках, и ему придется ее пропустить, он был очень рад увидеть, как играет @fedeevalverde
Возможна ли футболка?»
Позже выяснилось, что дело в инфекции, которая разъедала кожу, ногти и сухожилия, поэтому врачам пришлось вмешаться, чтобы остановить ее с помощью операции, лучевой терапии и химиотерапии, среди прочего.
В комментариях позже брат написал, что он хорошо поправляется - футболку парень точно заслужил 💪🏻
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