Болельщик «Реала» собирался на дерби с «Атлетико», но вскоре в сети появились фото его окровавленных рук. Что там случилось?!

Почти детективная история.

Поздним вечером среды в твиттере появился пост с фотографиями мужских рук – в крови и бинтах.

Выяснилось, что руки принадлежат не автору, а его брату, который собирался посетить сегодня матч Кубка Испании «Реал» - «Атлетико».

«Привет @realmadrid

Мой младший брат собирался впервые увидеть игру команды вживую в завтрашнем дерби, но ему пришлось сделать срочную операцию на руках, и ему придется ее пропустить, он был очень рад увидеть, как играет @fedeevalverde

Возможна ли футболка?»

Позже выяснилось, что дело в инфекции, которая разъедала кожу, ногти и сухожилия, поэтому врачам пришлось вмешаться, чтобы остановить ее с помощью операции, лучевой терапии и химиотерапии, среди прочего.

В комментариях позже брат написал, что он хорошо поправляется - футболку парень точно заслужил 💪🏻