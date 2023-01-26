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Болельщик «Реала» собирался на дерби с «Атлетико», но вскоре в сети появились фото его окровавленных рук. Что там случилось?!

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Почти детективная история.

Поздним вечером среды в твиттере появился пост с фотографиями мужских рук – в крови и бинтах.

Выяснилось, что руки принадлежат не автору, а его брату, который собирался посетить сегодня матч Кубка Испании «Реал» - «Атлетико».

«Привет @realmadrid

Мой младший брат собирался впервые увидеть игру команды вживую в завтрашнем дерби, но ему пришлось сделать срочную операцию на руках, и ему придется ее пропустить, он был очень рад увидеть, как играет @fedeevalverde

Возможна ли футболка?»

Позже выяснилось, что дело в инфекции, которая разъедала кожу, ногти и сухожилия, поэтому врачам пришлось вмешаться, чтобы остановить ее с помощью операции, лучевой терапии и химиотерапии, среди прочего.

В комментариях позже брат написал, что он хорошо поправляется - футболку парень точно заслужил 💪🏻

6 комментариев

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tumas
выложи пост о том, как чел который хотел посмотреть реал-атлетико, траванулся в шаурмечной и теперь на толчке сидит
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SAKE01
А где детектив?
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Kira Graponova
Вот это байт. Жаль, что минусить не могу. И как же жаль, что модеры и админы спят и не удаляют такой мусор с сайта
0
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Highlander05
Автору дизлайк за ерундовый пост👎
+7
0
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kontelaki
нужна футболка - купи
+5
0
+5
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kontelaki
какой бред
+6
-1
+5
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