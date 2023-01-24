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В сеть попал концепт игровой формы «Реала»: болельщики в восторге и обещают раскупить все футболки

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 Использовали все исторически важные цвета.

«Эта форма – совершенство», – написал в Твиттере болельщик «Реала».

Белый, фиолетовый и золотой – вот формула успешной футболки «Реала». Так считают многие поклонники.

 

К сожалению, это всего лишь концепт, созданный фанатами, хотя и очень хороший. Купить этот комплект можно только неофициально.

А какую форму «Реала» вы считаете лучшей и самой ценной? Ответы оставляйте в комментариях.

12 комментариев

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Rishat Ganiev
С воротником. Классно)
0
0
0
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dimonivanov
Ответ Нефанатик
Автору статьи стоит заниматься чем то другим, публицист из него никудышный. «Болельщики в восторге», «один болельщик назвал это совершенством». Раз за разом встречаю тут этот банальный почерк. Человек сам придумывает «новость» и засоряет этой пустышкой ветку
болгары восхитились
+4
0
+4
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Ашот Сагателян
Ответ no_one_perfect
С надписью Teka и цифрой 7 на спине
И с 10 на спине
+1
0
+1
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vladuhha
лучшая - от kelme сезона 97/98
+1
-1
0
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TravenS
Фигня какая-то, что здесь совершённого то?)
+1
-1
0
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Нефанатик
Автору статьи стоит заниматься чем то другим, публицист из него никудышный. «Болельщики в восторге», «один болельщик назвал это совершенством». Раз за разом встречаю тут этот банальный почерк. Человек сам придумывает «новость» и засоряет этой пустышкой ветку
+20
0
+20
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no_one_perfect
С надписью Teka и цифрой 7 на спине
+10
0
+10
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Бахтияр Молдохметов
Такое чувство что любители сделали форму гораздо красивее и оригинальнее, нежели профи из adidas
+6
-1
+5
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RealM_13
Любая основная форма Реала это лучшая и самая ценная.
+2
-2
0
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Abdu5555
Ответ Серафима Кузьмина
Лучшая - домашняя сезона 11/12 Самая ценная - Домашняя 13/14
Посмотрел, оказывается у меня форма 2010-11 года, тоже красивая и отличного качества, до сих пор как новая
0
0
0
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Abdu5555
Ответ Серафима Кузьмина
Лучшая - домашняя сезона 11/12 Самая ценная - Домашняя 13/14
Привет. Как посмотреть фото??
0
0
0
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Серафима Кузьмина
Лучшая - домашняя сезона 11/12
Самая ценная - Домашняя 13/14
+2
0
+2
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