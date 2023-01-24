В сеть попал концепт игровой формы «Реала»: болельщики в восторге и обещают раскупить все футболки

Использовали все исторически важные цвета.

«Эта форма – совершенство», – написал в Твиттере болельщик «Реала».

Белый, фиолетовый и золотой – вот формула успешной футболки «Реала». Так считают многие поклонники.

К сожалению, это всего лишь концепт, созданный фанатами, хотя и очень хороший. Купить этот комплект можно только неофициально.

А какую форму «Реала» вы считаете лучшей и самой ценной? Ответы оставляйте в комментариях.