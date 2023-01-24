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Модрича и Крооса отправляют на пенсию, но зря: посмотрите, какое волшебство  они творят на тренировках💫

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Футбол Футбол

Лука уже отклонил 40-миллионое предложение «Аль-Насра».

Как недавно заявил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, летом из «Мадрида» могут уйти Карим Бензема, Лука Модрич или Тони Кроос. По крайней мере, один из этих игроков покинет клуб. Контракты всех троих футболистов с «Реалом» действуют до лета 2023 года.

А вчера стало известно, что Лука Модрич не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.  Полузащитник «Реала» отклонил предложение «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, сообщает хорватское издание 24Sata. Ранее сообщалось, что саудовский клуб был готов платить игроку больше 40 миллионов евро в год.

Хорват поблагодарил «Аль-Наср» за предложение, но отказался – он хочет закончить карьеру в «Реале». Контракт 37-летнего хавбека с мадридским клубом действует до конца этого сезона, и Модрич хочет продлить его еще на один год.

И продлевать этот контракт однозначно стоит – только посмотрите, что исполняют Модрич и Кроос на тренировках – этим парням явно рано уходить на пенсию.

7 комментариев

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Denis Spiridenock
Перспективные парни
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дамьен
Мне кажется пора уже Себальоса и Камавингу выставлять в основе. Все-таки легенды уже не вывозят, но на замену круто выходят, как оказалось.
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Tibaut Curtois
Две легенды клуба, просто обязательно продлить обоих.
+6
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игрочишка всея руси
Тони наверно уйдёт😑
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yusupov_kazbek@icloud.com
На тренировке я тоже могу творить.но с молодыми отлетами бегать на ровне не то тоже
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corazón blanco
Надеюсь, что Тони продлит контракт ещё на год и Модрич доиграет до 2024 года и возможно завершит карьеру после Евро.
+1
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Бухгалтер2021
еще пару лет и пару лч
+6
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