Модрича и Крооса отправляют на пенсию, но зря: посмотрите, какое волшебство  они творят на тренировках💫

Лука уже отклонил 40-миллионое предложение «Аль-Насра».

Как недавно заявил журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito, летом из «Мадрида» могут уйти Карим Бензема, Лука Модрич или Тони Кроос. По крайней мере, один из этих игроков покинет клуб. Контракты всех троих футболистов с «Реалом» действуют до лета 2023 года.

А вчера стало известно, что Лука Модрич не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии. Полузащитник «Реала» отклонил предложение «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду, сообщает хорватское издание 24Sata. Ранее сообщалось, что саудовский клуб был готов платить игроку больше 40 миллионов евро в год.

Хорват поблагодарил «Аль-Наср» за предложение, но отказался – он хочет закончить карьеру в «Реале». Контракт 37-летнего хавбека с мадридским клубом действует до конца этого сезона, и Модрич хочет продлить его еще на один год.

И продлевать этот контракт однозначно стоит – только посмотрите, что исполняют Модрич и Кроос на тренировках – этим парням явно рано уходить на пенсию.