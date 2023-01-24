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«Бернабеу» становится лучше изо дня в день. «Мадрид» выложил новые фото реконструкции арены

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Клуб продолжает играть на стадионе.

Впервые о планах реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» «Мадрид» заговорил в 2017 году, но первые шаги были сделаны только в 2019-м. Позже помогла пандемия коронавируса: так как был введен локдаун и стадионы закрыли, в руководстве решили воспользоваться шансов. Команда проводила матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано», когда на основной арене кипели работы.

Сейчас «Бернабеу» может принимать матчи, а работы на нем ведутся в свободное от игры время. Уже сейчас можно видеть четкие очертания того, каким будет стадион после. В планах установить большой экран, который будет виден из любой точки трибун, видны работы над крышей, которая будет открываться и закрываться, а также будет сделано выдвижное поле.

Вот четыре фотографии, которые сегодня опубликовал клуб:

12 комментариев

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Асхат Смыков
Мечтаю однажды побывать там, надеюсь мечта сбудется.
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Brigande
Ответ xDe xDe
Меня больше всего впечатлило, как они решили вопрос складного газона, ведь Бернабеу посреди Мадрида и за пределы стадиона поле не выкатишь. По-моему, такой проект вообще единственный в своём роде.
Ну поэтому он и стоит почти ярд )
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Cevin Cigan
МЕККА ФУТБОЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1
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corazón blanco
Лучшему клубу мира самый лучший и современный стадион, шикарная работа!
+2
0
+2
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Berekella 999
Стадион конечно будет шикарный!
+2
-1
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Малек2705
Ответ Tibaut Curtois
Вообще восхитительно что Реал и реконструкцию почти что закончил и без долгов вышел из кризиса после пандемии. Дед Фло мастер своего дела.
Только вот с трансферами тянет, а ведь через пару лет нужно будет человек 5 сразу в стартовый состав купить
+2
-7
-5
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xDe xDe
Ответ max mystique
Красивущий, дед Фло замутил грандиозный апгрейд, таких многофункциональных стадионов мало
Меня больше всего впечатлило, как они решили вопрос складного газона, ведь Бернабеу посреди Мадрида и за пределы стадиона поле не выкатишь. По-моему, такой проект вообще единственный в своём роде.
+7
0
+7
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xDe xDe
Ответ Max Crosbi
Поміняють, на оф.сайті клубу було голосування, підбирали колір, здається вибрали - білий, а так, зараз немає сенсу їх змінювати, допоки йде ремонт всередині...
Разве белый? Я видел другую информацию, и даже фото тестовой установки нескольких сидений было - тёмно-синих. Значительно темнее чем те, что сейчас. Но утверждать не буду, не знаю точно.
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Tibaut Curtois
Вообще восхитительно что Реал и реконструкцию почти что закончил и без долгов вышел из кризиса после пандемии. Дед Фло мастер своего дела.
+38
0
+38
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Max Crosbi
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Еще бы сидения поменяли, а то ощущение, что им по 30 лет
Поміняють, на оф.сайті клубу було голосування, підбирали колір, здається вибрали - білий, а так, зараз немає сенсу їх змінювати, допоки йде ремонт всередині...
+2
-3
-1
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Горькие слёзы Моуриньо
Еще бы сидения поменяли, а то ощущение, что им по 30 лет
0
0
0
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max mystique
Красивущий, дед Фло замутил грандиозный апгрейд, таких многофункциональных стадионов мало
+21
0
+21
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