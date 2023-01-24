«Бернабеу» становится лучше изо дня в день. «Мадрид» выложил новые фото реконструкции арены

Клуб продолжает играть на стадионе.

Впервые о планах реконструкции домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу» «Мадрид» заговорил в 2017 году, но первые шаги были сделаны только в 2019-м. Позже помогла пандемия коронавируса: так как был введен локдаун и стадионы закрыли, в руководстве решили воспользоваться шансов. Команда проводила матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано», когда на основной арене кипели работы.

Сейчас «Бернабеу» может принимать матчи, а работы на нем ведутся в свободное от игры время. Уже сейчас можно видеть четкие очертания того, каким будет стадион после. В планах установить большой экран, который будет виден из любой точки трибун, видны работы над крышей, которая будет открываться и закрываться, а также будет сделано выдвижное поле.

Вот четыре фотографии, которые сегодня опубликовал клуб: