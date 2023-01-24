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В «Мадриде» определили главного конкурента за Беллингема, но руководство настроено оптимистично

Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы
Футбол Футбол

Мадридский «Реал» по-прежнему оптимистично оценивает свои шансы по Джуду Беллингему, сообщает Marca.

Очевидно, что летом за хавбека «Дортмунда» разгорится гонка топ-клубов. В «Мадриде» понимают, что придется соревноваться с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Челси». Сообщается, что наибольшую опасность представляет именно «Сити», а не «Челси».

Но в офисах «Бернабеу» по-прежнему царит оптимизм, несмотря на высокий ценник в 150 млн евро.

Сейчас Беллингем проводит лучший сезон в карьере: у Джуда уже 10 мячей и 4 голевые передачи в 23 матчах.

5 комментариев

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corazón blanco
Ответ Пако
Так в Мадриде никогда не будет новых Касильяса, Йерро, Гути или Рауля, не говоря о Хенто или Амансио ...
Да, не доверяют совсем игрокам из Кастильи. Аррибаса можно было бы подтягивать постепенно в основу, заслуживает своей игрой.
+4
0
+4
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Tel
Ответ corazón blanco
Я бы хотел, чтобы Мадрид попробовал вернуть Эдегора, по мне таак идеально сейчас вписался бы в игру и с достоинством заменил бы в будущем легенд Мадрида.
Или хотя бы Джамал Мусиали из Бавария забрать новый талант молодой энергичный
0
0
0
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Пако
Так в Мадриде никогда не будет новых Касильяса, Йерро, Гути или Рауля, не говоря о Хенто или Амансио ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V S
Ответ corazón blanco
Я бы хотел, чтобы Мадрид попробовал вернуть Эдегора, по мне таак идеально сейчас вписался бы в игру и с достоинством заменил бы в будущем легенд Мадрида.
Да ,согласен ,Эдегор лучше,чем англичанин.VS.🌟🇦🇲🇦🇲🇦🇲🌟
0
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-1
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corazón blanco
Я бы хотел, чтобы Мадрид попробовал вернуть Эдегора, по мне таак идеально сейчас вписался бы в игру и с достоинством заменил бы в будущем легенд Мадрида.
+8
-1
+7
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