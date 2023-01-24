В «Мадриде» определили главного конкурента за Беллингема, но руководство настроено оптимистично
Мадридский «Реал» по-прежнему оптимистично оценивает свои шансы по Джуду Беллингему, сообщает Marca.
Очевидно, что летом за хавбека «Дортмунда» разгорится гонка топ-клубов. В «Мадриде» понимают, что придется соревноваться с «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Челси». Сообщается, что наибольшую опасность представляет именно «Сити», а не «Челси».
Но в офисах «Бернабеу» по-прежнему царит оптимизм, несмотря на высокий ценник в 150 млн евро.
Сейчас Беллингем проводит лучший сезон в карьере: у Джуда уже 10 мячей и 4 голевые передачи в 23 матчах.
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