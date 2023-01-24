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В сеть слили фото возможной формы «Реала» на следующий сезон. Болельщики «Мадрида» уже вынесли комплекту вердикт

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Ресурс Football Designs поделился изображениями возможной домашней формы «Реала» на сезон 2023/24. Зацените:

Болельщикам «сливочных» такой дизайн пришелся по вкусу. Фанаты делятся своими впечатлениями в соцсетях:

💭 «Золотые полоски всегда хорошо смотрятся на нашей форме! Если честно, я уже не могу дождаться момента, когда наши игроки выйдут на поле в этой красоте».

💭 «Огонь! Так стильно и лаконично, в нашем стиле».

💭 «Возьмите уже мои деньги и дайте мне один комплект».

💭 «Беллингем выглядел бы в этом отлично! Кроос тоже. Тони точно продлит контракт, хотя бы ради такой формы».

💭 «Золотые полосы вернулись! Значит, нас официально можно поздравить с чемпионством в следующем сезоне». 

💭 «Вау, это же форма для требла».

Что вы думаете о таком дизайне? Делитесь мнением в комментах.

15 комментариев

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Александр Сергеев
Ответ Rabadan_05
На этот раз вроде нормальный заголовок, что не так?
Болельщики уже вынесли вердикт. Звучит вызывающе. Лично моё мнение. Или по другому, попахивает желтухой.
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Igor Shalamov
Шикарно
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YSIMY
Воротник это именно та деталь которая придаёт идентичности формам адидаса да и вообще у в этом году их получилось хорошо сделать не понимаю претензий. Но в следующем сезоне скорее всего их уберут например как тут форма довольно красиво выглядит белый с золотыми полосками но уже без воротника всё равно классика
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Rabadan_05
Ответ Александр Сергеев
Я, вероятно, скоро вынесу свой вердикт. Из-за таких потрясающих заголовков отпадает все желание продолжать читать.
На этот раз вроде нормальный заголовок, что не так?
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Мирворис Мирмахмудов
Золотая форма - чемпионство в Ла Лиге
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Feniks91
Ответ Tiestorzn17
Без дебильных воротников гораздо лучше любая форма!
Это ты правильно подметил, хоть я и фан Барсы, у Реала почти всегда топовая форма, возьми манчестер Юнайтед, там и воротник и эмблема в каком-то ромбике, полная чушь
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Александр Сергеев
Я, вероятно, скоро вынесу свой вердикт. Из-за таких потрясающих заголовков отпадает все желание продолжать читать.
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Resul Utp
Ответ Нефанатик
А на ккой там фото Белингема?
Собирает деньги на свой трансфер
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Нефанатик
А на ккой там фото Белингема?
+2
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Tiestorzn17
Без дебильных воротников гораздо лучше любая форма!
+2
-1
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Mustang Shelby
Наконец-то моя мечта сбылась, то что я просил насчёт длинного воротника вот это действительно красиво
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Алексей Радевич
Требл с одним Бензема в нападении на сезон... Да да конечно
+1
-2
-1
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rachidibrahimov
Золотые полоски. Поздравляю всех мадридистов, чемпионством в следующем сезоне)
+3
-2
+1
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белошип
Шик👍
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corazón blanco
На футболистах будет смотреться ещё лучше. Отличный комплект.
+5
-2
+3
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