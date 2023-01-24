В сеть слили фото возможной формы «Реала» на следующий сезон. Болельщики «Мадрида» уже вынесли комплекту вердикт

Ресурс Football Designs поделился изображениями возможной домашней формы «Реала» на сезон 2023/24. Зацените:

Болельщикам «сливочных» такой дизайн пришелся по вкусу. Фанаты делятся своими впечатлениями в соцсетях:

💭 «Золотые полоски всегда хорошо смотрятся на нашей форме! Если честно, я уже не могу дождаться момента, когда наши игроки выйдут на поле в этой красоте».

💭 «Огонь! Так стильно и лаконично, в нашем стиле».

💭 «Возьмите уже мои деньги и дайте мне один комплект».

💭 «Беллингем выглядел бы в этом отлично! Кроос тоже. Тони точно продлит контракт, хотя бы ради такой формы».

💭 «Золотые полосы вернулись! Значит, нас официально можно поздравить с чемпионством в следующем сезоне».

💭 «Вау, это же форма для требла».

Что вы думаете о таком дизайне? Делитесь мнением в комментах.