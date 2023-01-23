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Сото Градо рассудит дерби в Кубке Короля: у него был конфликт с «Реалом», а «Атлетико» при нем не проигрывал

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Стало известно, что четвертьфинал Кубка Короля между «Мадридом» и «Атлетико» рассудит Сесар Сото Градо, матч состоится 26 января на «Сантьяго Бернабеу».

Сото Градо работал на матчах «Реала» 11 раз: 10 в Ла Лиге и один в Суперкубке Испании. С ним у «сливочных» 7 побед, две ничьи и два поражения. Предстоящее дерби станет не первым для арбитра: в сезоне 2021/22 он судил матч, победа в котором осталась за командой Диего Симеоне (1:0) благодаря голу Карраско.

В этом сезоне Сото Градо дважды судил команду Карло Анчелотти в Ла Лиге: сначала во время победы над «Кадисом» (2:1) на «Бернабеу», а потом при поражении в гостях от «Вильярреала» (2:1).

У «Реала» не очень хорошие воспоминания об этом арбитре: в матче с «Осасуной» в прошлом сезоне, завершившемся со счетом 0:0, «сливочные» жаловались и просили увеличить количество дополнительного времени. Судья ответил: «У вас было 90 минут, так что не приходите ко мне протестовать ради минуты...».

У Сото Градо есть опыт работы и с «Атлетико»: команда Симеоне еще ни разу не проигрывала с арбитром на поле – в Ла Лиге у них четыре победы и три ничьи. В этом сезоне Сото Градо судил матч «Атлетико» с «Реал Сосьедад», завершившийся ничьей (1:1).

Посмотрим, как будут развиваться события в Кубке Короля.

5 комментариев

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Ответ белошип
Очередной кабинет-рычаг Лапорты)
Барселоне так помогают,что на их матч поставили судью Хиля Мансано,который удалял Месси,Неймара,Суареса,Левандовски(липовое удаление).Засчитал левый гол Осасуны,в котором был явный фол.Судил Эль Класико,в котором принял очень спорные решения.Ох,как же сильно помогают Барселоне!

Не устал ты позориться?)
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Азиз
Ответ белошип
Очередной кабинет-рычаг Лапорты)
А то, что мансано назначили на матч барсы это кабинет переса,да?)
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Ray_F
«Если с нами Хаос, то какая разница кто против нас» ©Реал Мадрид
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30-71
типичный испанский судья
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белошип
Очередной кабинет-рычаг Лапорты)
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