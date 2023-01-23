Сото Градо рассудит дерби в Кубке Короля: у него был конфликт с «Реалом», а «Атлетико» при нем не проигрывал

Стало известно, что четвертьфинал Кубка Короля между «Мадридом» и «Атлетико» рассудит Сесар Сото Градо, матч состоится 26 января на «Сантьяго Бернабеу».

Сото Градо работал на матчах «Реала» 11 раз: 10 в Ла Лиге и один в Суперкубке Испании. С ним у «сливочных» 7 побед, две ничьи и два поражения. Предстоящее дерби станет не первым для арбитра: в сезоне 2021/22 он судил матч, победа в котором осталась за командой Диего Симеоне (1:0) благодаря голу Карраско.

В этом сезоне Сото Градо дважды судил команду Карло Анчелотти в Ла Лиге: сначала во время победы над «Кадисом» (2:1) на «Бернабеу», а потом при поражении в гостях от «Вильярреала» (2:1).

У «Реала» не очень хорошие воспоминания об этом арбитре: в матче с «Осасуной» в прошлом сезоне, завершившемся со счетом 0:0, «сливочные» жаловались и просили увеличить количество дополнительного времени. Судья ответил: «У вас было 90 минут, так что не приходите ко мне протестовать ради минуты...».

У Сото Градо есть опыт работы и с «Атлетико»: команда Симеоне еще ни разу не проигрывала с арбитром на поле – в Ла Лиге у них четыре победы и три ничьи. В этом сезоне Сото Градо судил матч «Атлетико» с «Реал Сосьедад», завершившийся ничьей (1:1).

Посмотрим, как будут развиваться события в Кубке Короля.