Говорит Мадрид
Блог

🎥Анчелотти прямо во время матча поделился своей жвачкой с болельщиком

Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Вчера «Реал Мадрид» уверенно обыграл «Атлетик» в Бильбао (0:2), голами отметились Карим Бензема и Тони Кроос.

Карло Анчелотти остался доволен результатом матча и был в хорошем расположении духа. Этим решил воспользоваться один из болельщиков на трибунах, попросив у тренера «Мадрида» жвачку – все знают, что Карло не расстается с ней во время матчей.

Ачелотти просьба не смутила, и он, не задумываясь, поделился с болельщиком.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Ответ года
Так пожеванную и дал же?
Мне кажется, он ее из кармана вытащил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил
Ответ Ответ года
Так пожеванную и дал же?
Нет, видно что высыпал из упаковки и дал две жвачки. Я думаю, если бы у Карло попросили пожеванную, он бы только посмотрел как на идиота и ушел)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ответ года
Ответ Pb-SE
Я думал, он пожеванную даст
Так пожеванную и дал же?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
Надо было телефон попросить)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Я думал, он пожеванную даст
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Хорошо, что Карло порадовал не только жвачкой, но и победой!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альберт Васильченко
Ждём теперь это жвачку на аукционе!)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
Комментарий скрыт
+1
-24
-23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий