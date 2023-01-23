🎥Анчелотти прямо во время матча поделился своей жвачкой с болельщиком

Вчера «Реал Мадрид» уверенно обыграл «Атлетик» в Бильбао (0:2), голами отметились Карим Бензема и Тони Кроос.

Карло Анчелотти остался доволен результатом матча и был в хорошем расположении духа. Этим решил воспользоваться один из болельщиков на трибунах, попросив у тренера «Мадрида» жвачку – все знают, что Карло не расстается с ней во время матчей.

Ачелотти просьба не смутила, и он, не задумываясь, поделился с болельщиком.