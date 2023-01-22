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Бензема ― лучший, Куртуа ― тоже герой. Оценки игроков «Реала» за победу над «Атлетиком»

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3 очка за характер.

«Реал» вырвал победу у «Атлетика» в гостях, проведя не лучший матч. Хозяева поля прилагали все усилия и создали моментов, как минимум, на пару голов, но «Мадрид» умнее и расчетливее распорядился своими шансами.

В середине первого тайма Бензема заколотил красивейший гол после отскока от головы Асенсио, а уже под самый конец игры, на 90-й минуте, Кроос укрепил, выцепив мяч у себя из-за спины после розыгрыша Родриго с Вальверде.

Забившие игроки закономерно получили высокие оценки от портала SofaScore, но и, конечно же, хороший балл получил Куртуа за свои геройские сейвы.

Давайте посмотрим на оценки всех игроков «Мадрида»:

А также на их показатели:

И результаты всей команды (статистика «Реала» в правой колонке):

Согласны ли вы с такой оценкой игроков?

6 комментариев

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xDe xDe
Хуже Себальоса только Асенсио? Ну такое себе.
В то же время 7.3 у Вальверде? Не согласен. Наоборот, довольно невнятный матч от уругвайца. С другой стороны, возможно, Феде просто планку задал очень высокую сам себе. Тем не менее, матч ему всё равно не в зачёт.
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Akosha Akbarov
Ох Начо Начо вот как надо играть !
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Геннадий Чеботарев
Ответ Kidlax
С чего это у Асенсио и Родриго оценка ниже, чем у Вини?? У обоих голевой пас, а что у Виниуса? Многократная потеря мяча, споры со всеми, загубленные атаки. Как Карло все это терпит.
По мне тоже Винисиус был худшим. А остальные все хороши,а особенно Начо,Эдик и Милитао.
+2
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Kidlax
С чего это у Асенсио и Родриго оценка ниже, чем у Вини?? У обоих голевой пас, а что у Виниуса? Многократная потеря мяча, споры со всеми, загубленные атаки. Как Карло все это терпит.
+9
-2
+7
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corazón blanco
Бензема прекрасно сделал свою работу. Для меня лично был лучшим Начо, образцовый матч провел. Камавинга тоже был прекрасен.
+7
0
+7
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белошип
Кайфанул с Начо,Себы и Камавинги,красавцы прост)
+7
0
+7
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