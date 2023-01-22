Бензема ― лучший, Куртуа ― тоже герой. Оценки игроков «Реала» за победу над «Атлетиком»

3 очка за характер.

«Реал» вырвал победу у «Атлетика» в гостях, проведя не лучший матч. Хозяева поля прилагали все усилия и создали моментов, как минимум, на пару голов, но «Мадрид» умнее и расчетливее распорядился своими шансами.

В середине первого тайма Бензема заколотил красивейший гол после отскока от головы Асенсио, а уже под самый конец игры, на 90-й минуте, Кроос укрепил, выцепив мяч у себя из-за спины после розыгрыша Родриго с Вальверде.

Забившие игроки закономерно получили высокие оценки от портала SofaScore, но и, конечно же, хороший балл получил Куртуа за свои геройские сейвы.

Давайте посмотрим на оценки всех игроков «Мадрида»:

А также на их показатели:

И результаты всей команды (статистика «Реала» в правой колонке):

Согласны ли вы с такой оценкой игроков?