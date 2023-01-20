Зидан отказался от пяти сборных и ждет предложение одного клуба: хочет тренировать только его

По данным L'Equipe, Зинедин Зидан отказался от возможности тренировать Португалию, Бразилию, США, Катар и ОАЭ.

Согласно источнику, бывший менеджер «Реала» хочет тренировать только «Ювентус». Тем не менее, «Ювентус» пока не собирается нанимать нового тренера, пока у руля остается Макс Аллегри.

Зидан не руководил клубом с тех пор, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее в этом месяце он претендовал на пост тренера сборной Франции, но президент французской федерации даже оскорбил его.