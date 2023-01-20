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Зидан отказался от пяти сборных и ждет предложение одного клуба: хочет тренировать только его

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По данным L'Equipe, Зинедин Зидан отказался от возможности тренировать Португалию, Бразилию, США, Катар и ОАЭ.

Согласно источнику, бывший менеджер «Реала» хочет тренировать только «Ювентус». Тем не менее, «Ювентус» пока не собирается нанимать нового тренера, пока у руля остается Макс Аллегри.

Зидан не руководил клубом с тех пор, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее в этом месяце он претендовал на пост тренера сборной Франции, но президент французской федерации даже оскорбил его.

Зизу был победителем как игрок и как тренер. Мы можем предположить, что к концу сезона он получит большую работу. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим, как Зидан ведет свою команду к игре с «Реалом».

2 комментария

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Николай Дулейко
Когда у руля гений Алегров какой Зидан.
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Дмитрий Мороз
Было бы классно физруку не платить и пригласить Зидана (если он точно хочет). Не знаю или получится, но явно будет не это унылое *овнище
0
-2
-2
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