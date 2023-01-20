Марсело проведал «Реал» на тренировке: мило улыбался с Анчелотти
Бывший левый защитник «Реала» и настоящая икона клуба Марсело посетил «Лос-Бланкос» во время восстановительной тренировки в пятницу после того, как они обыграли «Вильярреал» со счетом 3:2 в 1/8 финала Кубка Испании.
Защитник был замечен улыбающимся, когда он общался с Карло Анчелотти.
«Реал» поделился видео момента встречи Анчелотти с Марсело.
😃 ¡Un placer volver a verte, @MarceloM12! 🤝 @MrAncelotti 🌱 #RMCity pic.twitter.com/BS36fy0Npc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2023
Марсело в настоящее время играет за «Олимпиакос» и недавно забил гол за греческий клуб. Его сын Энцо Алвес Виейра играет за «Реал Мадрид Кастилья» и подписал свой первый контракт в прошлом месяце.
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