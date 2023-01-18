У «Реала» есть проблемы, это признал даже Анчелотти. Но так ли все плохо на самом деле?

«Реал Мадрид» не в порядке, и первым это признал Карло Анчелотти, но это далеко не так, как пытаются представить многие критики и даже болельщики. Тренер, клуб и игроки убеждены, что реакция придет и изменение динамики произойдет скоро, а пока они ищут решение и признают ошибки, которые совершили.

Главный тренер хотел, чтобы его игроки увидели, что необходимо менять определенные аспекты игры во время матчей. Сила обороны складывается из концентрации, желания, энергии и той интенсивности, о которой так много говорят. И это то, что Анчелотти попросил своих игроков восстановить, основываясь на рефлексии и анализе произошедшего в последних матчах.

Все признают, что игра также оставляет желать лучшего, но футбол состоит из успехов и ошибок, и в последнее время ошибки слишком часто повторяются в оборонительной системе «Мадрида», как это было в матче с «Барселоной». Главный тренер хочет, чтобы его игроки вернулись к своему привычному футболу, полному концентрации и энергии, что является первым шагом к восстановлению оборонительной стабильности, которая так необходима для восстановления уверенности и чувств.

Анчелотти попросил у своих футболистов той энергии, которая так необходима и важна в современном футболе, чтобы быть в состоянии конкурировать, но в то же время он передал команде слепую веру и полную уверенность в успехе в текущем сезоне. Он не сомневается в этом, потому что считает, что от этих игроков, которые семь месяцев назад коснулись небес, нужно требовать, они все еще конкурентоспособны.

В Вальдебебас никто не скрывает, что футбол – это результаты, и, если их нет, начинают появляться сомнения, но Анчелотти и игроки пытаются найти силы, чтобы справиться с деликатной ситуацией – они надеются, что работа принесет свои плоды, как это было в 2022 году.

Руководство Королевского клуба сохраняет спокойствие. Они считают, что критика и нападки чрезмерны, далеки от какой-либо футбольной логики, и, скорее, проистекают из желания и даже зависти к успехам «сливочных». Нынешний состав команды выиграл Ла Лигу, Лигу Чемпионов, а также Суперкубок Европы.

Анализ будет продолжаться в течение всего сезона, и в конце будут приняты решения, но они не будут приняты из-за критики или внешнего давления. Они будут приняты после того, как руководство выслушает отчеты, анализы и голоса всех тех, кто должен говорить, начиная с президента, затем генерального директора, директора по футболу, главного тренера...

По-прежнему сохраняется уверенность в стратегии, разработанной Королевским клубом в последние годы. Ничто не гарантирует всестороннего успеха, но они верят в проделанную работу и в возможности этого состава, признавая при этом определенные недостатки. План ясен, и первым шагом по-прежнему является подписание Беллингема. Также не нужно поддаваться популярным решениям, которые несовместимы со стратегией и анализом Королевского клуба. Никто не поможет, или, по крайней мере, так думают в кабинетах «Мадрида».

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