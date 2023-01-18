Анчелотти прокомментировал плохую форму Модрича – это объясняет, почему он не попал в заявку на матч с «Вильярреалом»

В преддверии матча с «Вильярреалом» Карло Анчелотти попросили прокомментировать форму Луки Модрича .

«Лука играл на чемпионате мира и сейчас находится не на своем лучшем уровне. Но со временем он восстановится», — сказал тренер «Реала» .

Позже клуб подтвердил заявку на матч с «Вильярреалом», и Модрич не попал в список.