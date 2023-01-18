Анчелотти прокомментировал плохую форму Модрича – это объясняет, почему он не попал в заявку на матч с «Вильярреалом»
В преддверии матча с «Вильярреалом» Карло Анчелотти попросили прокомментировать форму Луки Модрича .
«Лука играл на чемпионате мира и сейчас находится не на своем лучшем уровне. Но со временем он восстановится», — сказал тренер «Реала» .
Позже клуб подтвердил заявку на матч с «Вильярреалом», и Модрич не попал в список.
Как сообщает Diario AS, Анчелотти решил дать 38-летнему футболисту передышку. Полузащитник будет тренироваться отдельно в Вальдебебасе в четверг и будет следовать плану, разработанному клубом, чтобы вернуть форму.
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