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Анчелотти прокомментировал плохую форму Модрича – это объясняет, почему он не попал в заявку на матч с «Вильярреалом»

Лука Модрич Лука Модрич
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В преддверии матча с «Вильярреалом» Карло Анчелотти попросили прокомментировать форму Луки Модрича .

«Лука играл на чемпионате мира и сейчас находится не на своем лучшем уровне. Но со временем он восстановится», — сказал тренер «Реала» .

 

Позже клуб подтвердил заявку на матч с «Вильярреалом», и Модрич не попал в список.

Как сообщает Diario AS, Анчелотти решил дать 38-летнему футболисту передышку. Полузащитник будет тренироваться отдельно в Вальдебебасе в четверг и будет следовать плану, разработанному клубом, чтобы вернуть форму.

1 комментарий

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Man in Blanco
Каким образом Луке +1 год каждый раз добавляют?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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