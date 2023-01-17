Холанд назвал одно качество Бензема, которое Эрлинг хочет развить в себе

Эрлинг Холанд на данный момент возглавляет гонку бомбардиров европейских чемпионатов.

В интервью британскому GQ норвежец рассказал, что мечтает о стабильности, которую демонстрирует Карим Бензема:

«Бензема в 35 лет играет лучше, чем когда-либо. Через 12 лет, когда я буду в его возрасте, надеюсь, что буду играть еще лучше, чем сейчас».

В этом сезоне 22-летний Холанд забил 27 голов в 24 матчах за «Манчестер Сити». Эрлинг выглядит неудержимым.

Бензема в сезоне 2022/23 хоть и страдает от травм, но продолжает показывать свое голевое чутье. В футболке «Мадрида» француз провел 16 игр, в которых забил 11 голов.

Пожалуй, Бензема, действительно, идеальной пример футбольной стабильности.