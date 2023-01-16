Финал Суперкубка Испании стал 200-м матчем для Тибо Куртуа в воротах «Мадрида». К сожалению, отметить круглую дату победой не удалось – «Барселона» забила бельгийцу три мяча, и «Реал Мадрид» упустил первый трофей в году.

Тибо Куртуа проводит пятый сезон в Королевском клубе, в составе которого уже выиграл 7 турниров: Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, дважды Ла Лигу и два Суперкубка Испании.

Тибо перешел в «Реал Мадрид» летом 2018 года, отыграл 147 матчей в Ла Лиге, 41 в Лиге чемпионов, 7 в Суперкубке Испании, 2 в Кубке Короля, 2 на Клубном чемпионате мира и 1 в Суперкубке Европы.

По итогам прошлого сезона бельгиец завоевал Трофей Льва Яшина, а также может стать обладателем премии Лучшем Голкиперу по версии ФИФА – лауреат будет объявлен 27 февраля.