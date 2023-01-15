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«Он делает это в 16 лет против взрослых мужиков»: Эндрик продолжает разрывать бразильскую лигу – пронес мяч на спине, обыграл семерых

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Эндрик продолжает творить чудеса в Бразилии.

В субботу 16-летний игрок включил своего внутреннего Пеле:

 
 
 
 

Пронес мяч на спине какое-то время:

 
 

«16-летний подросток делает это со взрослыми мужчинами», — пишут фаны в твиттере.

В том же эпизоде ​​подросток протащил мяч вперед и каким-то образом сумел сделать передачу под давлением трех игроков соперника.

 
 

К сожалению, в штрафной никого не было, но сам Эндрик чуть не подобрал мяч после своей передачи!

16-летний игрок стал лучшим игроком матча. «Палмейрас» поделил трофеи с « Сан-Бенту» — 0:0.

Это был восьмой матч Эндрика за взрослую команду «Палмейрас». Он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу во всех соревнованиях.

Эндрик официально присоединиться к «Реалу» с 2024 года.

12 комментариев

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Олег910
Ответ EastKing
Видео - https://youtu.be/Fka6_Ov19hM?t=89
Парень конечно хорош, но тут ничего выдающего не увидел. Абсолютно рядовой момент, а тут целый пост на спортсру накатали. Пиарят парня на полную катушку.
0
0
0
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Александр Самойлов
это не бразильская лига а чемпионат штата и что за трофеи палмейрас поделил с сан-бенту (гугл перевод?)
+2
0
+2
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TravenS
Похоже пост с рассолом в теннисе истратил годовой запас маны в плане вставки гифок на сайте
+4
0
+4
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Flavius
Зачем так много скринов?
Мне и первого скрина хватило, чтоб нафантазировать великолепную технику
0
0
0
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Sgi
Спасибо за скрины , все так ясно и понятно 🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
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Joe Moor
А если гифку добавить, будет роскомнадзор? Какой смысл в этих скринах? Ну или хотя бы ссылку на ютаб влепили бы...
+9
0
+9
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Диего жив!
Парень явно на кураже после контракта с Мадридом! Главное, чтоб не сломали и хватило запала!
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corazón blanco
Главное, чтобы он не останавливался и прогрессировал семимильными шагами, все-таки в Мадриде от него будут ждать многого, хоть он и придет, когда ему будет 18 лет, но из-за ценника давление на него будет оказываться запредельное.
+6
0
+6
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EastKing
Видео - https://youtu.be/Fka6_Ov19hM?t=89
+3
-1
+2
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Jon Snow
ПрисоединиТся
+12
0
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Shukhrat Ruziyev
будем говарить про него , когда покажет себя в Реале.
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marat.2000000@icloud.com
Лучший ❤️
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-1
-1
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