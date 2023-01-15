«Он делает это в 16 лет против взрослых мужиков»: Эндрик продолжает разрывать бразильскую лигу – пронес мяч на спине, обыграл семерых
Эндрик продолжает творить чудеса в Бразилии.
В субботу 16-летний игрок включил своего внутреннего Пеле:
Пронес мяч на спине какое-то время:
«16-летний подросток делает это со взрослыми мужчинами», — пишут фаны в твиттере.
В том же эпизоде подросток протащил мяч вперед и каким-то образом сумел сделать передачу под давлением трех игроков соперника.
К сожалению, в штрафной никого не было, но сам Эндрик чуть не подобрал мяч после своей передачи!
16-летний игрок стал лучшим игроком матча. «Палмейрас» поделил трофеи с « Сан-Бенту» — 0:0.
Это был восьмой матч Эндрика за взрослую команду «Палмейрас». Он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу во всех соревнованиях.
Эндрик официально присоединиться к «Реалу» с 2024 года.
Мне и первого скрина хватило, чтоб нафантазировать великолепную технику