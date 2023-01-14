Флорентино Перес прибыл в Эр-Рияд: уже завтра он может повторить достижение Сантьяго Бернабеу

В воскресенье вечером состоится финал Суперкубка Испании между «Мадридом» и «Барселоной» в Эр-Рияде. Президент Королевского клуба прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать свою команду в завтрашнем матче.

Суперкубок Испании может стать 31-м трофеем для Флорентино Переса на посту президента «Мадрида». Флорентино возглавлял клуб с 2000 по 2006 год, а в 2009 снова вступил в должность. Если команда Карло Анчелотти выиграет Суперкубок, то Перес сравняется с Сантьяго Бернабеу и станет самым титулованным президентом в истории «Мадрида».