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Флорентино Перес прибыл в Эр-Рияд: уже завтра он может повторить достижение Сантьяго Бернабеу

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В воскресенье вечером состоится финал Суперкубка Испании между «Мадридом» и «Барселоной» в Эр-Рияде. Президент Королевского клуба прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать свою команду в завтрашнем матче.

Суперкубок Испании может стать 31-м трофеем для Флорентино Переса на посту президента «Мадрида». Флорентино возглавлял клуб с 2000 по 2006 год, а в 2009 снова вступил в должность. Если команда Карло Анчелотти выиграет Суперкубок, то Перес сравняется с Сантьяго Бернабеу и станет самым титулованным президентом в истории «Мадрида».

1 комментарий

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Arthurino
Бернабеу и Перес великие личности не только для клуба, но и для мирового футбола. Надеюсь, что Флорентино сможет добыть еще много трофеев перед своим уходом на заслуженную пенсию. Удачи Реалу в финале!
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