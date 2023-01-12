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Перед финалом Суперкубка Испании Карло Анчелотти уделил время своему хобби и посетил ипподром в Эр-Рияде

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Не все знают, что помимо футбола у Карло Анчелотти есть еще одна страсть – скачки. Именно поэтому главный тренер «Мадрида» воспользовался возможностью и посетил ипподром в Эр-Рияде.

В эти выходные на ипподроме пройдет несколько скачек. Анчелотти разговаривал с организаторами, фотографировался с желающими и беседовал с Алексисом Морено, панамским жокеем, добившемся успеха в Саудовской Аравии.

Карло Анчелотти любит лошадей и владеет несколькими породистыми жеребцами.

1 комментарий

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ivan_krylov
"своем хобби"?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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