Перед финалом Суперкубка Испании Карло Анчелотти уделил время своему хобби и посетил ипподром в Эр-Рияде

Не все знают, что помимо футбола у Карло Анчелотти есть еще одна страсть – скачки. Именно поэтому главный тренер «Мадрида» воспользовался возможностью и посетил ипподром в Эр-Рияде.

В эти выходные на ипподроме пройдет несколько скачек. Анчелотти разговаривал с организаторами, фотографировался с желающими и беседовал с Алексисом Морено, панамским жокеем, добившемся успеха в Саудовской Аравии.

Карло Анчелотти любит лошадей и владеет несколькими породистыми жеребцами.