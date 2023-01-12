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Роналду мило вспомнил о своем времени в «Реале». Криш рассказал, какой момент в «Мадриде» стал для него самым памятным

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Роналду давно покинул «Мадрид», но португалец остался в сердцах многих болельщиков «королевского клуба». Как оказалось, Криштиану и сам скучает по «сливочным».

На YouTube-канале LiveScore Роналду вспомнил о своем времени на «Сантьяго Бернабеу». Получилось весьма трогательно:

«Я скучаю по «Реалу», это клуб, который навсегда останется в моем сердце. А болельщиков я хотел бы поблагодарить за поддержку, которую они оказывали мне все эти годы. Мы создали вечные воспоминания».

Криштиану также рассказал, какой момент в «королевском клубе» стал для него самым памятным:

«В «Реале» всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление становится все выше и выше. «Десима» стала для нас совершенно особенной победой. Это было на моей родине. «Десима» с «Реалом» – это момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду. Когда ты переходишь в «Мадрид», ты чувствуешь, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода навязчивая идея, все там были одержимы завоеванием десятого кубка ЛЧ. Мы выиграли четыре титула Лиги чемпионов за пять лет. Это… вау! Но я считаю, что мы могли выиграть больше». 

А вы скучаете по Роналду? Как вам его речь о «Мадриде»?

5 комментариев

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Meylis Annaberdiyew
Выграл бы больше, если осталось бы Реал Мадрида эххх Криштиану было времена....
G.O.A.T. одним словом
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ZA.RMA
Криш🤍навсегда в сердцах Мадридистов!
+3
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+3
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Harut Hovsepyan
Реал - его дом! И всегда им был. Настоящие фанаты всегда будут благодарны ему за все эмоции!
+1
0
+1
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Raul14
И ты в этих победах один из главных творцов, Криш! Спасибо тебе за все! За эмоции в матче с Вольсбургом где я чуть с ума не сходил, за хет-трик в ворота Атлетико, за гол Ювентусу через себя , за все!
+3
0
+3
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Карл-Хайнц Кёрбель
Роналду + Реал = ❤️
+6
-1
+5
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