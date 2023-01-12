Роналду мило вспомнил о своем времени в «Реале». Криш рассказал, какой момент в «Мадриде» стал для него самым памятным

Роналду давно покинул «Мадрид», но португалец остался в сердцах многих болельщиков «королевского клуба». Как оказалось, Криштиану и сам скучает по «сливочным».

На YouTube-канале LiveScore Роналду вспомнил о своем времени на «Сантьяго Бернабеу». Получилось весьма трогательно:

«Я скучаю по «Реалу», это клуб, который навсегда останется в моем сердце. А болельщиков я хотел бы поблагодарить за поддержку, которую они оказывали мне все эти годы. Мы создали вечные воспоминания».

Криштиану также рассказал, какой момент в «королевском клубе» стал для него самым памятным:

«В «Реале» всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление становится все выше и выше. «Десима» стала для нас совершенно особенной победой. Это было на моей родине. «Десима» с «Реалом» – это момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду. Когда ты переходишь в «Мадрид», ты чувствуешь, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода навязчивая идея, все там были одержимы завоеванием десятого кубка ЛЧ. Мы выиграли четыре титула Лиги чемпионов за пять лет. Это… вау! Но я считаю, что мы могли выиграть больше».

А вы скучаете по Роналду? Как вам его речь о «Мадриде»?