Карло Анчелотти проводит 200-й матч у руля «Реала» – он четвертый тренер в истории клуба, добравшийся до этой отметки

Сейчас идет второй тайм полуфинала Суперкубка Испании между «Мадридом» и «Валенсией». Для Карло Анчелотти эта игра стала 200-й у руля Королевского клуба.

Только три тренера провели больше матчей во главе «Реала», чем итальянский специалист: главным рекордсменом клуба остается Мигель Муньос (605), за ним следуют Зинедин Зидан (263) и Висенте дель Боске (246).

Карло Анчелотти впервые возглавил «Реал Мадрид» летом 2013, проработал два сезона, за которые успел выиграть Кубок Короля и Лигу чемпионов. Летом 2021 года итальянский специалист вернулся в клуб и феерическим образом провел прошлый сезон, одержав победу в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании.