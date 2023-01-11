Говорит Мадрид
Блог

Карло Анчелотти проводит 200-й матч у руля «Реала» – он четвертый тренер в истории клуба, добравшийся до этой отметки

Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Сейчас идет второй тайм полуфинала Суперкубка Испании между «Мадридом» и «Валенсией». Для Карло Анчелотти эта игра стала 200-й у руля Королевского клуба.

Только три тренера провели больше матчей во главе «Реала», чем итальянский специалист: главным рекордсменом клуба остается Мигель Муньос (605), за ним следуют Зинедин Зидан (263) и Висенте дель Боске (246).

Карло Анчелотти впервые возглавил «Реал Мадрид» летом 2013, проработал два сезона, за которые успел выиграть Кубок Короля и Лигу чемпионов. Летом 2021 года итальянский специалист вернулся в клуб и феерическим образом провел прошлый сезон, одержав победу в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати Дон Карло единственный тренер,выигравший все топ-5 чемпионатов Европы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий