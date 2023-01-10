Смотрим на возможные стартовые составы в первом полуфинале Суперкубка Испании «Мадрид»-«Валенсия»

Сегодня состоится первый полуфинал Суперкубка Испании в Саудовской Аравии: действующий обладатель трофея «Реал Мадрид» встретится с «Валенсией».

Подопечные Гаттузо показывали нестабильную игру по ходу сезона и сейчас у них больше желания, чем возможностей одолеть «Реал». Команда занимает 11-ю строчку в Ла Лиге.

«Мадрид» подходит к матчу с желанием проявить себя после досадного поражения от «Вильярреала» в прошедшем туре домашнего чемпионата.

Если говорить о потерях, то Карло Анчелотти не сможет рассчитывать ни на Алабу, ни на Тчуамени – оба травмированы. Их должны заменить Начо и Камавинга. Скорее всего кантерано сыграет на позиции левого латераля, потому что появление Менди тоже под вопросом – француз не тренировался с командой в Эр-Рияде. Начо может сыграть с Милитао, Рюдигером и уже восстановившимся Дани Карвахалем.

Тони Кроос, скорее всего, займет позицию опорника, которая ему не очень нравится, ему будут помогать Модрич и Камавинга. В атаке ждем появления Вальверде, Винисиуса и Бензема.

Дженнаро Гаттузо предстоит встретиться с Карло Анчелотти, который тренировал его в «Милане. Он постарается выставить сильнейший состав, но не сможет рассчитывать на Саму Кастильехо и Нико Гонсалеса. Главным оружием Гаттузо станет ветеран Эдинсон Кавани, который будет действовать в атаке вместе с Самюэлем Лино и Джастином Клюйвертом.