Что сказал Анчелотти про отсутствие испанских игроков в матче с «Вильярреалом»?

Вот, что сказал Карло Анчелотти про нашумевшее отсутствие испанских игроков в матче с «Вильярреалом».

«То, что в прошлый раз не было испанских игроков, было совпадением, это случайность. «Реал» - универсальная команда, у нас могут быть игроки со всего мира», — сказал Карло Анчелотти.