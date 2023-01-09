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Что сказал Анчелотти про отсутствие испанских игроков в матче с «Вильярреалом»?

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Вот, что сказал Карло Анчелотти про нашумевшее отсутствие испанских игроков в матче с «Вильярреалом». 

«То, что в прошлый раз не было испанских игроков, было совпадением, это случайность. «Реал» - универсальная команда, у нас могут быть игроки со всего мира», — сказал Карло Анчелотти.

В матче с «Вильярреалом» «Реал» впервые в своей истории не играл без испанцев – решающую роль в этом сыграла легкая травма Дани Карвахаля.

 

Три француза, два бразильца, два немца, один уругваец, один австриец, один хорват и один бельгиец начали субботний матч за «Реал». Марко Асенсио и Лукас Васкес были единственными двумя испанцами, которые вышли со скамейки запасных.

1 комментарий

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corazón blanco
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Удивило не то, что Мадрид сыграл без единого испанца в составе, а то, что это произошло только сейчас.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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