Что сказал Анчелотти про отсутствие испанских игроков в матче с «Вильярреалом»?
Вот, что сказал Карло Анчелотти про нашумевшее отсутствие испанских игроков в матче с «Вильярреалом».
«То, что в прошлый раз не было испанских игроков, было совпадением, это случайность. «Реал» - универсальная команда, у нас могут быть игроки со всего мира», — сказал Карло Анчелотти.
В матче с «Вильярреалом» «Реал» впервые в своей истории не играл без испанцев – решающую роль в этом сыграла легкая травма Дани Карвахаля.
Три француза, два бразильца, два немца, один уругваец, один австриец, один хорват и один бельгиец начали субботний матч за «Реал». Марко Асенсио и Лукас Васкес были единственными двумя испанцами, которые вышли со скамейки запасных.
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