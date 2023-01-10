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«Незабываемо»: Анчелотти красиво попрощался с Бэйлом, вспомнив забег Гарета против Бартры

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Гарет Бэйл вчера объявил о завершении карьеры.

«Незабываемо… Спасибо, Гарет», — написал Карло Анчелотти.

Итальянский босс прикрепил фотографию, на которой Гарет бежит мимо Марка Бартры из «Барселоны» в финале Кубка Испании 2014 года — это один из самых известных голов Бэйла.

Карло Анчелотти тогда руководил «Реалом», в тот день «сливочные» обыграли «Барсу».

При Анчелотти Гарет Бэйл забил 40 голов и отдал 31 результативную передачу в 99 играх.

2 комментария

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Пако
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Этот гол - визитная карточка Бейла. Как и гол через себя.
А про параллельное увлечение гольфом скоро забудут.
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corazón blanco
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Да - это было незабываемо, но все же самый важный мяч Гарет забил спустя полтора месяца, после финала Кубка Короля, забив победный гол в дополнительное время Атлетико и помог команде выиграть заветную Десиму.
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