«Незабываемо»: Анчелотти красиво попрощался с Бэйлом, вспомнив забег Гарета против Бартры
Гарет Бэйл вчера объявил о завершении карьеры.
«Незабываемо… Спасибо, Гарет», — написал Карло Анчелотти.
Unforgettable... Thank you @GarethBale11 pic.twitter.com/fChNsJPWf5— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 9, 2023
Итальянский босс прикрепил фотографию, на которой Гарет бежит мимо Марка Бартры из «Барселоны» в финале Кубка Испании 2014 года — это один из самых известных голов Бэйла.
Карло Анчелотти тогда руководил «Реалом», в тот день «сливочные» обыграли «Барсу».
При Анчелотти Гарет Бэйл забил 40 голов и отдал 31 результативную передачу в 99 играх.
А про параллельное увлечение гольфом скоро забудут.