«Незабываемо»: Анчелотти красиво попрощался с Бэйлом, вспомнив забег Гарета против Бартры

Гарет Бэйл вчера объявил о завершении карьеры.

«Незабываемо… Спасибо, Гарет», — написал Карло Анчелотти.

Итальянский босс прикрепил фотографию, на которой Гарет бежит мимо Марка Бартры из «Барселоны» в финале Кубка Испании 2014 года — это один из самых известных голов Бэйла.

Карло Анчелотти тогда руководил «Реалом», в тот день «сливочные» обыграли «Барсу».