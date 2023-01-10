Менди тоже травмирован: 3 способа, как «Реал» может сыграть в Суперкубке без 3 ключевых игроков

Эдуардо Камавинга также может появиться на левом фланге – его успешно тестировали на позиции левого защитника как Карло Анчелотти, так и Дидье Дешам . В этом случае Тони Кроос мог бы заменить его в центре, а Родриго тоже попал бы в стартовый состав.