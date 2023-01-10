Менди тоже травмирован: 3 способа, как «Реал» может сыграть в Суперкубке без 3 ключевых игроков
Ферлан Менди, Давид Алаба и Орельен Тчуамени пропустили тренировку во вторник перед полуфиналом Суперкубка против «Валенсии».
У Менди перегрузка икроножной мышцы. Он вряд ли сыграет в среду, сообщает заслуживающий доверия Мигель Анхель Диас.
Давайте посмотрим, как «Реал» сможет выстроиться без трех ключевых игроков.
Куртуа; Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер; Модрич, Камавинга, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.
Эдуардо Камавинга также может появиться на левом фланге – его успешно тестировали на позиции левого защитника как Карло Анчелотти, так и Дидье Дешам . В этом случае Тони Кроос мог бы заменить его в центре, а Родриго тоже попал бы в стартовый состав.
Начо также может стать левым защитником в среду.
❓ Какой на ваш взгляд лучший вариант?
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