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Менди тоже травмирован: 3 способа, как «Реал» может сыграть в Суперкубке без 3 ключевых игроков

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Ферлан Менди, Давид Алаба и Орельен Тчуамени пропустили тренировку во вторник перед полуфиналом Суперкубка против «Валенсии».

У Менди перегрузка икроножной мышцы. Он вряд ли сыграет в среду, сообщает заслуживающий доверия Мигель Анхель Диас.

Давайте посмотрим, как «Реал» сможет выстроиться без трех ключевых игроков.

Куртуа; Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер; Модрич, Камавинга, Кроос; Вальверде, Бензема, Винисиус.

Эдуардо Камавинга также может появиться на левом фланге – его успешно тестировали на позиции левого защитника как Карло Анчелотти, так и Дидье Дешам . В этом случае Тони Кроос мог бы заменить его в центре, а Родриго тоже попал бы в стартовый состав.

Начо также может стать левым защитником в среду.

❓ Какой на ваш взгляд лучший вариант?

1 комментарий

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VuNePonimaete
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Привет руководству клуба, которое регулярно пис... (заявляет), что состав укомплектован
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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