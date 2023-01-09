С Днем Рождения, Родриго!

Сегодня свой день рождения отмечает Родриго Гоэс – футболисту «Мадрида» исполнилось 22 года! Бразилец пока не является постоянным игроком стартового состава, но в прошлом сезоне он громко заявил о себе, и Карло Анчелотти высоко ценит его талант и полагается на него.

Главное желание Родриго – продолжать расти в «Мадриде» и пополнять коллекцию трофеев. В копилке футболиста уже есть победа в Лиге чемпионов, две победы в Ла Лиге, Суперкубок Европы и Испании. Таких впечатляющих результатов Родриго добился всего за 130 матчей в «Реале».

Нельзя не отметить сильную связь футболиста с Лигой чемпионов: из 26 голов за клуб 13 он забил именно в главном турнире Европы. Все мадридисты помнят невероятный камбэк против «МанСити» в полуфинале ЛЧ на пути к Десимокуарте. Именно бразилец перевел игру в дополнительное время, забив дубль на «Бернабеу».

Кроме того, Родриго является игроком сборной Бразилии и в прошлом году сыграл на своем первом чемпионате мира.

Желаем Родри дальнейших успехов!