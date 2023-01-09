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«Опыт очень важен в футболе». Алаба восхищается Модричем и Месси, которые с возрастом стали только сильнее

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Давид Алаба недавно заявил, что успех Луки Модрича и Лионеля Месси после 35 лет связан с их опытом игры на топ-уровне.

Лео сейчас 35, Луке 37, но обе суперзвезды играют важную роль в своих клубах и сборных, помогая им завоевывать трофеи.

«Опыт очень важен в футболе. Когда ты молод, то у тебя есть свежесть, потом ты становишься спокойнее и мыслишь более стратегически – пример Модрича и Месси только подтверждает это правило», - цитирует Алабу  Madrid Zone.

Лионель Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре, звезда «ПСЖ» забил 7 голов по ходу турнира.

Лука Модрич стал ключевым футболистов для хорватов, которым удалось финишировать третьими на ЧМ. В прошлом сезоне он сыграл важную роль в победах «Мадрида» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

4 комментария

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corazón blanco
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Надеюсь, что Мадрид купит Беллингема и англичанин многому научиться у маэстро Модрича.
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Алибек Багаутдинов
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Честно, подзаИбали уже комментаторы с необоснованным хейтом в сторону Роналду
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Raul14
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Все очень просто! Модрич и Месси делятся опытом с молодежью, а Кристина у них отбирает голы))
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Павел Курилов
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Опыт важен, это правда, но главное не стать перезрелым фруктом.
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