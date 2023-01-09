«Опыт очень важен в футболе». Алаба восхищается Модричем и Месси, которые с возрастом стали только сильнее

Давид Алаба недавно заявил, что успех Луки Модрича и Лионеля Месси после 35 лет связан с их опытом игры на топ-уровне.

Лео сейчас 35, Луке 37, но обе суперзвезды играют важную роль в своих клубах и сборных, помогая им завоевывать трофеи.

«Опыт очень важен в футболе. Когда ты молод, то у тебя есть свежесть, потом ты становишься спокойнее и мыслишь более стратегически – пример Модрича и Месси только подтверждает это правило», - цитирует Алабу Madrid Zone.

Лионель Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре, звезда «ПСЖ» забил 7 голов по ходу турнира.

Лука Модрич стал ключевым футболистов для хорватов, которым удалось финишировать третьими на ЧМ. В прошлом сезоне он сыграл важную роль в победах «Мадрида» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.