«Мадрид» ищет нового правого защитника, назван основной кандидат
По словам Марио Кортегани из Marca, «Реал» определил позицию правого защитника как одну из своих проблемных областей.
Таким образом, испанцы ищут нового правого защитника в текущем январском трансферном окне. Это неудивительно, поскольку у клуба не хватает надежных вариантов на позиции.
Дани Карвахаль в настоящее время является первым в иерархии Анчелотти. Но клубу так или иначе требуется долгосрочный преемник, особенно с учетом того, что у итальянского босса нет подходящей альтернативы в основной команде.
Клуб был связан с переходами таких игроков, как Педро Порро, Жоао Канселу и Мало Густо.
Однако наиболее вероятным вариантом является продвижение талантливого Винисиуса Тобиаса из «Кастилии» и его выкуп в 10 миллионов евро у "Шахтера".
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