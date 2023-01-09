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«Мадрид» ищет нового правого защитника, назван основной кандидат

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По словам Марио Кортегани из Marca, «Реал» определил позицию правого защитника как одну из своих проблемных областей.

Таким образом, испанцы ищут нового правого защитника в текущем январском трансферном окне. Это неудивительно, поскольку у клуба не хватает надежных вариантов на позиции.

Дани Карвахаль в настоящее время является первым в иерархии Анчелотти. Но клубу так или иначе требуется долгосрочный преемник, особенно с учетом того, что у итальянского босса нет подходящей альтернативы в основной команде.

Клуб был связан с переходами таких игроков, как Педро Порро, Жоао Канселу и Мало Густо.

Однако наиболее вероятным вариантом является продвижение талантливого Винисиуса Тобиаса из «Кастилии» и его выкуп в 10 миллионов евро у "Шахтера".

2 комментария

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Алан Мисиков
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Как же иногда бесит жадность Переса..в защите проблемы в нападении никакой альтернативы..да возьми ты и купи 3-4 игрока..нет он ждёт пока модрич бензема умрут и тогда кого нибудь подпишут
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Камолдин Абу Абдуллох
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Ашрафа надо было вернуть
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