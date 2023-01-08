Беллингем - самый ценный игрок мира по результатам исследования CIES, его стоимость - космос. Но «Реал» не заплатит столько

Джуд Беллингем признан самым ценным футболистом в мире по результатам нового исследования, проведенного CIES.

Беллингем оценивается в колоссальные 208 миллионов евро. CIES ранжирует подростка на основе оценочной трансфертной стоимости в соответствии со своей статистической моделью.

Винисиус Жуниор, Фил Фоден, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд также попали в пятерку лучших.

Новая стоимость Беллингема не стала неожиданностью, учитывая его возраст, оставшиеся годы контракта и количество клубов, заинтересованных в нем. Сегодня это «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».