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Беллингем - самый ценный игрок мира по результатам исследования CIES, его стоимость - космос. Но «Реал» не заплатит столько

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джуд Беллингем признан самым ценным футболистом в мире по результатам нового исследования, проведенного CIES.

Беллингем оценивается в колоссальные 208 миллионов евро. CIES ранжирует подростка на основе оценочной трансфертной стоимости в соответствии со своей статистической моделью.

Винисиус Жуниор, Фил Фоден, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд также попали в пятерку лучших.

Новая стоимость Беллингема не стала неожиданностью, учитывая его возраст, оставшиеся годы контракта и количество клубов, заинтересованных в нем. Сегодня это «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Ясно одно: англичанин не будет продан меньше чем за 120 млн евро.

3 комментария

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Raul14
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Крутой чувак этот Беллингем! Но стоит он максимум 80 лимонов, не больше!
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ZA.RMA
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Ответ Ruslan3132
у Вини контракт до 2027года, увеличивайте стоимость вдвое
Это в случае его игры на уровне прошлого сезона..иначе нет…
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Ruslan3132
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у Вини контракт до 2027года, увеличивайте стоимость вдвое
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