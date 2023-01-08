Беллингем - самый ценный игрок мира по результатам исследования CIES, его стоимость - космос. Но «Реал» не заплатит столько
Джуд Беллингем признан самым ценным футболистом в мире по результатам нового исследования, проведенного CIES.
Беллингем оценивается в колоссальные 208 миллионов евро. CIES ранжирует подростка на основе оценочной трансфертной стоимости в соответствии со своей статистической моделью.
Винисиус Жуниор, Фил Фоден, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд также попали в пятерку лучших.
Новая стоимость Беллингема не стала неожиданностью, учитывая его возраст, оставшиеся годы контракта и количество клубов, заинтересованных в нем. Сегодня это «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Ясно одно: англичанин не будет продан меньше чем за 120 млн евро.
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