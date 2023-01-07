Разбираем главную проблему «Реала» в матче с «Вильярреалом». Виноваты не только защитники
«Реал» потерпел первое поражение в 2023 году - от «Вильярреала».
Ферлана Менди, Антонио Рюдигера и Эдера Милитао можно было легко назвать слабыми звеньями, но Тчуамени также был скрытым разочарованием.
После матча Карло Анчелотти сказал, что «Мадрид» слишком открыт в центре. Если мы посмотрим, как начались две результативные атаки «Вильярреала», то увидим, что в обоих случаях Тчуамени плохо справляется с закрытием пространств в полузащите.
Атака привела к первому голу "Вильярреала":
Атака, которая привела к пенальти "Вильярреала":
В обеих атаках Орельен лично прикрывает Алекса Баену, вместо того чтобы тянуться к мячу. Компактная структура «Мадрида» теряется, поскольку Тчуамени не хватает времени, чтобы прикрыть незащищенную зону.
Мы также видим, что оба раза Тони Кроосу приходится двигаться ближе к флангу, чтобы получить мяч от Менди — это потому, что наш левый защитник не слишком хорошо владеет мячом и нуждается в поддержке. То же самое произошло с Лукой Модричем и Милитао на противоположной стороне на протяжении всего матча.
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