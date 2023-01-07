Разбираем главную проблему «Реала» в матче с «Вильярреалом». Виноваты не только защитники

Ферлана Менди, Антонио Рюдигера и Эдера Милитао можно было легко назвать слабыми звеньями, но Тчуамени также был скрытым разочарованием.

После матча Карло Анчелотти сказал, что «Мадрид» слишком открыт в центре. Если мы посмотрим, как начались две результативные атаки «Вильярреала», то увидим, что в обоих случаях Тчуамени плохо справляется с закрытием пространств в полузащите.

Атака привела к первому голу "Вильярреала":

Атака, которая привела к пенальти "Вильярреала":

В обеих атаках Орельен лично прикрывает Алекса Баену, вместо того чтобы тянуться к мячу. Компактная структура «Мадрида» теряется, поскольку Тчуамени не хватает времени, чтобы прикрыть незащищенную зону.