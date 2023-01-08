«Он уже не тот». Болельщики недовольных игрой одного мадридиста в матче с «Вильярреалом»

«Реал Мадрид» потерпел поражение в матче с «Вильярреалом» (2:1) в Ла Лиге 7 января. Болельщики клуба остались недовольны действиями ряда игроков. Особенно досталось Винисиусу – бразилец не сумел помочь своей команде, хотя находился на поле 90 минут.

По ходу матча Вини 19 раз потерял мяч, не смог точно выполнить ни одного навеса и упустил отличный голевой момент.

Фанаты «сливочных» выразили свое недовольство в Twitter:

«Винисиус в такой момент должен был забивать – упущен отличный шанс».

«Существует ложное представление о том, что Винисиуса нельзя остановить. Поставьте хорошего защитника против него, и он ничего не сможет сделать».

«Винисиус уже не тот! Вечно плачет, выпрашивая штрафной».

«Фойт убрал Винисиуса, как будто ключи от машины в карман положил».

«Винисиусу стало слишком комфортно на левом фланге. Родриго уже давно так хорош, что его нельзя игнорировать, как и Камавингу. Если Анчелотти не дурак, то он внесет изменения».

«Жаль это говорить, но акции Винисиуса не взлетели после прошедшего матча».

А как вам игра Вини в прошедшем матче?