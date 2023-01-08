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«Он уже не тот». Болельщики недовольных игрой одного мадридиста в матче с «Вильярреалом»

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
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«Реал Мадрид» потерпел поражение в матче с «Вильярреалом» (2:1) в Ла Лиге 7 января. Болельщики клуба остались недовольны действиями ряда игроков. Особенно досталось Винисиусу – бразилец не сумел помочь своей команде, хотя находился на поле 90 минут.

По ходу матча Вини 19 раз потерял мяч, не смог точно выполнить ни одного навеса и упустил отличный голевой момент.

Фанаты «сливочных» выразили свое недовольство в Twitter:

«Винисиус в такой момент должен был забивать – упущен отличный шанс».

«Существует ложное представление о том, что Винисиуса нельзя остановить. Поставьте хорошего защитника против него, и он ничего не сможет сделать».

«Винисиус уже не тот! Вечно плачет, выпрашивая штрафной».

«Фойт убрал Винисиуса, как будто ключи от машины в карман положил».

 

«Винисиусу стало слишком комфортно на левом фланге. Родриго уже давно так хорош, что его нельзя игнорировать, как и Камавингу. Если Анчелотти не дурак, то он внесет изменения».

«Жаль это говорить, но акции Винисиуса не взлетели после прошедшего матча».

А как вам игра Вини в прошедшем матче?

4 комментария

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Сергей Бабенко
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Ответ RealM_13
Меня смешат комментарии некоторых людей, после одного проигранного матча, уже отправляют в отставку Анчелотти, уже и Винисиус не тот, всех выставить на трансфер и т.д. Это не настоящие фанаты Мадрида а нытики какие-то.
Полностью согласен. Точно так можно раздолбать и Бензему, за этот матч. (упущеные моменты, потеря мяча и т д)
На мой взгляд, Анчелоти, сам себя перемудрил. Эксперимент с правым флагом не удался.
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RealM_13
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Меня смешат комментарии некоторых людей, после одного проигранного матча, уже отправляют в отставку Анчелотти, уже и Винисиус не тот, всех выставить на трансфер и т.д. Это не настоящие фанаты Мадрида а нытики какие-то.
+8
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Антон
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Зазвездился, стал многое себе позволять. Особенно когда он в критику свои танцев (довольно мерзкиx), расизма наплел. Сам мадридист, считаю его надо было продавать когда он сотку стоил. Может и сейчас еще не поздно.
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corazón blanco
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Посвятил себя борьбе с расизмом, а не футболу. А нужно наоборот.
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