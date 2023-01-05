В январе «Реал» может провести еще семь матчей. Включая потенциальный финал Суперкубка Испании

«Реал» начал новый 2023 год с победы.

В 1/16 финала Кубка Испании «королевский клуб» одолел «Касереньо» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола в той встрече стал Родриго.

В январе «Мадрид» гарантированно проведет четыре матча с соперниками, которые уже определены. Но график «сливочных» может стать еще более напряженным и увеличиться сразу до семи встреч.

Давайте взглянем на расписание «Реала» в январе:

«Вильярреал» – «Реал» (Ла Лига, 7 января);

«Реал» – «Валенсия» (полуфинал Суперкубка Испании, 11 января);

Потенциальный финал Суперкубка Испании против победителя пары «Бетис» – «Барселона» (15 января);

Кубок Испании, 1/8 финала (17 – 19 января);

«Атлетик» – «Реал» (Ла Лига, 22 января);

Потенциальный четвертьфинал Кубка Испании (24 – 26 января);

«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» (Ла Лига, 29 января).

Жеребьевка следующего этапа Кубка короля состоится в пятницу, 6 января.

Как думаете, сколько в итоге матчей проведет «Мадрид» в январе? Все семь?