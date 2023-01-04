Страсти по Кроосу. «Мадрид» оптимистично смотрит на будущее Тони в клубе

Сегодня Тони Кроосу исполнилось 33 года.

Немец долгое время зажигает в полузащите «Реала», но его контракт с клубом истекает уже этим летом. Сам Кроос, кажется, уже принял решение повесить бутсы на гвоздь, но «Мадрид» уверен, что Тони еще может помочь команде.

Карло Анчелотти, например, заявил, что не представляет футбол без Крооса. Тренер добавил: «Надеюсь, Тони повременит с завершением карьеры». Анчелотти известен своим прагматизмом, возможно, Карло уже знает, какое решение примет полузащитник.

Журналисты издания Relevo сообщили, что «Реал» за последние недели изменил свое отношение к контракту Тони. Теперь клуб хочет сохранить немца в команде.

В пользу продление контракта полузащитника также говорит его форма. В этом сезоне Кроос отыграл 1483 минуты в 19 играх, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Не будем забывать о том, что игрок завершил карьеру в сборной, что позволило ему сосредоточиться на выступлениях за «сливочных».

А помешать заключению нового контракта может отношение Крооса к игре. Окружение полузащитника говорило, что Тони хочет оставить футбол до того момента, когда сама игра перестанет ему подчиняться. Иначе говоря, немец настроен уйти на пике.

Relevo утверждает, что баланс на чаше весов смещается в сторону продления контракта Крооса на год. Решение игрока мы узнаем уже скоро.

Как считаете, Тони порадует болельщиков своей игрой еще хотя бы год?