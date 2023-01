«Реал» проиграл лишь одну из последних 24 игр командам из низшего дивизиона в Кубке Испании

«Реал» проиграл лишь одну из своих последних 24 игр командам из низшего дивизиона в Кубке Испании (19 побед и 4 ничьих).

Единственное поражение было против «Алькояно» в январе 2021 года.

1 – Real Madrid have lost just one of their last 24 games against teams from a lower division in the Copa del Rey (W19 D4), 1-2 against CD Alcoyano in the last 32 in January 2021. Surprising. pic.twitter.com/M3t5avBbec