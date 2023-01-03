«Не могу даже представить, что Кроос завершит карьеру». Анчелотти подробно рассказал о будущем Тони

Тони Кроос долгие годы вместе с Модричем наводит страх на соперников «Мадрида». Но контракт немца с «Реалом» истекает уже этим летом, а 4 января Тони исполнится 33 года. Кажется, его игровая карьера движется к закату.

На пресс-конференции перед матчем «Реала» с «Касереньо» в Кубке Испании Карло Анчелотти рассказал о будущем Тони:

«Думаю, Кроос уже точно определился со своим будущем, мы узнаем его решение в следующем месяце. Как фанат футбола я не могу даже представить, что Тони повесит бутсы на гвоздь. Он говорил, что хочет завершить карьеру в «Мадриде», но, надеюсь, он с этим повременит».

В свои 32 года Кроос продолжает показывать топовый футбол. Спортсмен его уровня вполне способен радовать болельщиков своей игрой еще как минимум один сезон.

Какое решение примет Тони: уйдет на пенсию уже в этом году или решит еще немного поиграть в футбол за «королевский клуб»? А чего хотели бы вы?