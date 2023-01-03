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«Не могу даже представить, что Кроос завершит карьеру». Анчелотти подробно рассказал о будущем Тони

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Футбол Футбол

Тони Кроос долгие годы вместе с Модричем наводит страх на соперников «Мадрида». Но контракт немца с «Реалом» истекает уже этим летом, а 4 января Тони исполнится 33 года. Кажется, его игровая карьера движется к закату.

На пресс-конференции перед матчем «Реала» с «Касереньо» в Кубке Испании Карло Анчелотти рассказал о будущем Тони: 

«Думаю, Кроос уже точно определился со своим будущем, мы узнаем его решение в следующем месяце. Как фанат футбола я не могу даже представить, что Тони повесит бутсы на гвоздь. Он говорил, что хочет завершить карьеру в «Мадриде», но, надеюсь, он с этим повременит». 

В свои 32 года Кроос продолжает показывать топовый футбол. Спортсмен его уровня вполне способен радовать болельщиков своей игрой еще как минимум один сезон.

Какое решение примет Тони: уйдет на пенсию уже в этом году или решит еще немного поиграть в футбол за «королевский клуб»? А чего хотели бы вы?

5 комментариев

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corazón blanco
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Ответ Cevin Cigan
Уходит на пике карьеры(как в своё время Эрик Кантона из Ман Юнайтед)
Скорее по стопам и примеру своего товарища - Филиппа Лама
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Руслан Бекух
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Еще один сезон без малейших проблем он отыграет. И еще один, и еще один ....
That is for sure
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Cevin Cigan
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Уходит на пике карьеры(как в своё время Эрик Кантона из Ман Юнайтед)
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corazón blanco
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Очень надеюсь, что все-таки Тони продлит контракт еще на один сезон. В этом сезоне он очень здорово играет и проводит его куда сильнее, чем прошлый.
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Gon3a1e5@mail.ru
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Кросс прагматичный немец. Он уже явно знает что будет дальше. А нам останется надеется что еще увидем его в деле сезон, два
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