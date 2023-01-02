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Испанская газета AS назвала 10 худших нападающих в истории «Реала»: там есть Йович, но нет Мариано

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Испанское издание Diario AS назвало десять худших нападающих в истории «Реала».

Перечисляем их:

Николя Анелька

Антонио Кассано

Хавьер Савиола

Лука Йович

Эдвин Конго

Мануэль Канабал

Перица Огненович

Эльвир Балжич

Питер Дубовски

Федерико Магальянес

Шквал вариантов с конца 1990-х годов говорит о том, что это был не лучший период "Мадрида" с точки зрения поиска нападающих.

Интересно, что единственным игроком, подписанным в эпоху Флорентино Переса, является Лука Йович. Серб приехал из Франкфурта за 64 миллиона евро, но провалился на "Бернабеу".

Что еще более любопытно, журналисты пощадили Мариано Диаса, забившего всего 12 голов за четыре с половиной года в клубе.

5 комментариев

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corazón blanco
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Йович начинал неплохо, здорово играл в подыгрыше, да и мяч предательски не шёл в ворота. Потом череда травм, ковидов и т. д. Но в целом с учетом заплаченных за него денег, безусловно провальный трансфер. Анелька хоть играл плохо, но в полуфинале в двух матчах забил Баварии и помог Мадриду выйти в финал Лиги чемпионов, который Мадрид уверенно выиграл у Валенсии Купера.
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DenizKios
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Одно из главных разочарований был Майкл Оуэн. Он был не худшим, учитывая что некоторых из из этого списка я не могу вспомнить. Но Майкл приходил суперзвездой, а после был уже никем...ожидания от него быля явно больше чем от Дубовски
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Shukhrat Ruziyev
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Мариано показал на что способен в Лионе ксли память у меня не подвел сейчас, ему дает мало игровой времени 10-8 минут до оканчании игры , этотне шанс футболисту , так как остальные 10 футболистов может вовсе на том игре не забьют гол .....
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Пако
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Благодаря голам Николя Анелька в 1/2 ЛЧ-2000 в ворота "Баварии", "Реал" вышел в финал и завоевал главный трофей футбольной Европы. Так что год его пребывания в Королевском клубе был очень даже не напрасным.
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Пако
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Зато Антонио Кассано "чемпион" по количеству ... странных (мягко говоря) комментариев о мадридском "Реале"
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