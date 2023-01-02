Испанская газета AS назвала 10 худших нападающих в истории «Реала»: там есть Йович, но нет Мариано
Испанское издание Diario AS назвало десять худших нападающих в истории «Реала».
Перечисляем их:
Николя Анелька
Антонио Кассано
Хавьер Савиола
Лука Йович
Эдвин Конго
Мануэль Канабал
Перица Огненович
Эльвир Балжич
Питер Дубовски
Федерико Магальянес
Шквал вариантов с конца 1990-х годов говорит о том, что это был не лучший период "Мадрида" с точки зрения поиска нападающих.
Интересно, что единственным игроком, подписанным в эпоху Флорентино Переса, является Лука Йович. Серб приехал из Франкфурта за 64 миллиона евро, но провалился на "Бернабеу".
Что еще более любопытно, журналисты пощадили Мариано Диаса, забившего всего 12 голов за четыре с половиной года в клубе.
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