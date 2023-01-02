Испанская газета AS назвала 10 худших нападающих в истории «Реала»: там есть Йович, но нет Мариано

Испанское издание Diario AS назвало десять худших нападающих в истории «Реала».

Перечисляем их:

Николя Анелька

Антонио Кассано

Хавьер Савиола

Лука Йович

Эдвин Конго

Мануэль Канабал

Перица Огненович

Эльвир Балжич

Питер Дубовски

Федерико Магальянес

Шквал вариантов с конца 1990-х годов говорит о том, что это был не лучший период "Мадрида" с точки зрения поиска нападающих.

Интересно, что единственным игроком, подписанным в эпоху Флорентино Переса, является Лука Йович. Серб приехал из Франкфурта за 64 миллиона евро, но провалился на "Бернабеу".