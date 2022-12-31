6 потенциальных трансферов и 8 уходов: трансферный обзор «Реала» в 2023 году

2023 год может быть насыщенным для «Реала» с точки зрения трансферов. Будет тихий январь, за которым, вероятно, последует лето, полное больших новостей.

Возможные трансфера

Джуд Беллингем. Английский полузащитник – главная цель «Мадрида» на следующее лето. Клуб лидирует в гонке и готов заплатить 120 миллионов евро.

Альфонсо Дэвис. Канадец считается игроком, который может долгие годы закрывать место левого защитника «Реала».

Фран Гарсиа. У «Реала» есть пункт о выкупе Гарсии, который они могут активировать следующим летом, поскольку клубу требуется усиление на левом фланге защиты.

Мигель Гутьеррес. Выпускник Ла Фабрики может вернуться на Сантьяго Бернабеу всего через год в "Жироне". Клуб будет выбирать между ним и Франом.

Рафаэль Леао. Говорят, что Анчелотти является большим поклонником португальского форварда, который настаивает на летнем уходе из «Милана».

Килиан Мбаппе. "Сливочные" готовы простить Мбаппе и предпринять еще одну попытку привезти француза в столицу Испании.

Возможные уходы

Начо. Хотя клуб выступает за предложение центральному защитнику нового контракта, Начо рассматривает возможность ухода летом в качестве свободного агента.

Эден Азар. 31-летний футболист, наконец, готов признать, что провалился в «Реале», и подумывает об уходе в поисках игрового времени.

Тони Кроос. Несмотря на намерение клуба сохранить его, Тони рассматривает возможность ухода в конце сезона, когда истечет срок его контракта.

Марко Асенсио. С истекающим контрактом до сих пор неясно, продлит ли Асенсио контракт или покинет Бернабеу.

Альваро Одриосола. Тренер явно не рассчитывает на Одриосолу.

Дани Себальос. Полузащитник может уйти из-за истечения контракта в июле.

Ферлан Менди. "Мадрид" имеет серьезные сомнения в отношении Ферланда и рассматривает возможность его выставления на продажу.