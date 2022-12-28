Стоимость 120 млн евро, звезда «Мадрида» и Бразилии: Винисиус завершает самый невероятный год в своей карьере

Карло Анчелотти посчитал, что четырех тренировок достаточно и включил Винисиуса в заявку на матч с «Вальядолидом». Бразилец только вернулся в «Реал Мадрид» после 50 дней перерыва на чемпионат мира. Сегодня Вини будет на стадионе «Соррилья», чтобы красиво завершить лучший год в своей карьере.

2022 стал знаковым годом для Винисиуса во всех смыслах – сила бразильца проявилась как на поле, так и за его пределами. Уже никто не сомневается, что именно Вини – главная звезда будущего «Мадрида».

Вклад в атаку

Бразилец проявил себя в атаке, став столпом для команды Карло Анчелотти наряду с Каримом Бензема. За 2022 год Вини забил 20 голов и сделал 16 голевых передач. Он имел непосредственное отношение к 36 голам «Мадрида». Это самый результативный год для футболиста. В этом сезоне Винисиус – лучший бомбардир команды с 10 мячами и 5 ассистами.

Звезда мирового масштаба

Винисиус уже в одном ряду с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом – молодыми звездами футбола настоящего и будущего, котором предстоит заменить Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Об этом говорит статистика 22-летнего Вини, его титулы, роль в «Мадриде» и сборной Бразилии.

Игрок «Мадрида» попал в топ-10 Золотого Мяча, заняв 8 место. Он обошел Холанда и всего на две строчки отстал от Мбаппе, который стал шестым.

«Бензема заслужил награду! Но Вини только на восьмом месте – это невозможно, он должен быть в тройке лучших», - говорил Неймар.

Герой Десимокуарты

«Бум Винисиуса» связан с успехами «Мадрида»: победой в Суперкубке Испании, Ла Лиге и Лиге чемпионов. В Париже именно Вини стал главным героем для мадридистов – он подарил болельщикам четырнадцатый кубок Европы, забив победный гол в ворота «Ливерпуля».

Контракт галактико

По информации издания Marca, продление контракта Винисиуса – это решенный вопрос, осталось дождаться только официального подтверждения. Сумма отступных за футболиста от 350 млн евро вырастет до 1 млрд евро, а зарплата от 3,2 млн до 10 млн.

Пока остается нерешенным только срок действия нового соглашения: «Мадрид» хочет продлить его до 2028 года, а футболист предпочитает ограничиться 2026 или 2027 годом.

Третий самый дорогостоящий футболист в мире

Вини начал год с оценкой в 100 млн евро по данным специализированного портала Transfermarkt, а закрывает его со 120 млн евро. Таким образом Винисиус попадает в топ-3 самых дорогостоящих игроков в мире: его опережают Килиан Мбаппе (180 млн) и Эрлинг Холоанд (170 млн). Винисиус – самый дорогой игрок «Мадрида», его ближайший преследователь Феде Вальверде оценивается в 100 млн.

Медийность

Образ Винисиуса тоже стал цениться существенно выше в 2022 году. Подскочили продажи футболок бразильца, а он сам регулярно получает различные рекламные предложения, также растет и число подписчиков Вини в социальных сетях – сейчас их уже 28,1 млн в Instagram. А Nike и Adidas борются за право быть его спонсором.