«Реал» и еще один европейский клуб могли подписать Пеле. Это не «Барселона»

Футбол попрощался с, возможно, величайшим игроком в истории. Легендарный Пеле покинул этот мир на 82-м году жизни.

За всю карьеру король футбола так и не попробовал свои силы в европейском клубе. Но такая возможность у бразильца была. Об этом рассказал сам Пеле в 2015 году:

«Много раз я был очень близок к тому, чтобы подписать контракт с «Реалом», а также с итальянским «Наполи». Но я ни о чем не жалею. Я играл за «Сантос», в то время клуб был настоящим локомотивом».

Лучшие годы Пеле совпали с золотой эрой «Мадрида». Неудивительно, что «сливочные» хотели видеть бразильца в своей команде.

Только представьте, как король футбола играет в суперкоманде 1957 года. Этот состав брал один Кубок европейских чемпионов за другим. С Пеле «Реал» бы стал непобедимым.

Как думаете, карьера Пеле могла стать еще более грандиозной, если бы король присоединился к «Мадриду»?